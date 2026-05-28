Голямата тайна около Миодраг и Бригита: Истина или добре пазен роман?

Легендарният шоумен Миодраг Иванов навърши 80 години, но това ни най-малко не му личи. Той продължава да води активен начин на живот, в отлична форма е и изглежда поне 20 години по-млад.

И продължава да залага на по-младежка визия. Шоуменът е в чудесно настроение и често се шегува със своите почитатели.

„Днес си шетам по бермуди, а на 24 май ми е абитуриентският бал и гаджетата за пръв път ще ме видят в смокинг“, шегува се Миодраг в социалните мрежи, където с всеки кадър жъне десетки похвални коментари за младежкото си излъчване и дух.

Българският актьор със сръбски произход в близкото минало беше сред първите в гилдията, насочили се с голям успех към шоубизнеса. Със своите скечове, импровизации и шеговити коментари по време на концерти и турнета из цялата страна Миодраг Иванов полага основите на това, което днес наричаме стендъп комедия.

Любимецът на публиката, известен още с прозвището „Поразяващата уста“, работи близо 20 години и като водещ на популярни предавания в Българската национална телевизия.

Иванов е роден на 11 януари 1946 г. в тогавашна Югославия. Той е син на българин и сръбкиня. Завършва електроника в Нишкия университет, след което се установява в България и завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Професионалната си актьорска кариера започва в Драматичния театър „Стефан Киров“ в Сливен, а по-късно играе и в Естрадния театър на Българската народна армия. Постепенно обаче се преориентира към телевизионните и развлекателните програми.

В БНТ започва работа през 1973 г. Първоначално е водещ на телевизионната естрадна класация „3 от 8“. В периода 1991–1993 г. работи в предаването „Събота късен следобед“. В края на 1999 г. участва заедно с вокалната група „Черно и бяло“ в предаването на Тодор Колев „Как ще ги стигнем?“.

Бил е водещ и на „Мелодия на годината“, „Златният Орфей“, „Песни за Бургас, морето и неговите трудови хора“ и други. Участвал е и в игрални филми, предимно във второстепенни роли.

Личният живот на шоумена е не по-малко интересен. Миодраг Иванов има три брака. Първият е с Аврора – дъщерята на известния карикатурист Теню Пиндарев. Оженили се, когато тя била едва на 21 години и работела като стюардеса. Аврора загива в самолетната катастрофа през 1971 г. заедно с Паша Христова и други популярни личности.

Вторият брак на Миодраг е с Йохана, с която работели заедно по нощните барове. Имат син, който носи името му – Миодраг. Когато тя решила да замине да живее в САЩ, двамата сложили край на брака си.

За трети път Иванов минава под венчило с цирковата звезда Диди Цанева, също прочута столична хубавица. Бракът им не издържа дълго.

В БНТ от години се носи клюката, че навремето Миодраг Иванов е имал любовна връзка с Бригита Чолакова.

„Кълна се, да не видя сина си, че никога не съм си и помислял подобно нещо за нея. Освен невероятна жена, Бригита ми беше само една много, много скъпа приятелка. Никога не съм могъл да си представя нещо подобно за такъв велик човек като нея. Много е пошло!“, заяви преди време Иванов.

Бохемът с чувство за хумор никога не е страдал от липса на женско внимание и преди няколко години дори беше казал:

„Не е вярно, че нямам гадже. Имам, и то какво.“