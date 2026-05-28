Валя Балканска: Знаех, че Дара ще спечели! Тя може! Тя е умна, тя е упорита!

„Още преди да вземе наградата, пожелах на Дара да спечели“, каза пред „Ретро“ легендата на народната песен Валя Балканска по повод триумфа на Дара и песента „Бангаранга“, която буквално взриви Европа след победата на България на „Евровизия“.

„Можещият човек, независимо каква е песента, печели! Тя може! Тя е умна, тя е упорита! Упоритостта е тайната на успеха!“, категорична е Валя Балканска.

Тя не скри разочарованието си от отношението на някои българи към собствените им успели артисти.

„Който не цени себе си, не цени и другия. Оттам идва всичко това“, каза космическият глас на България.

Само дни след финала на „Евровизия“ парчето на Дара се превърна в световен феномен. „Бангаранга“ звучи в клубове и заведения от Германия и Швеция до Бразилия и Австралия. В социалните мрежи се появиха хиляди клипове на млади хора, които танцуват хореографията от изпълнението на Дара, а най-неочакваната истерия идва от Южна Корея. Там младежи пресъздават танците ѝ по улиците и в дискотеките, а видеа с изпълнения по корейски телевизии вече обикалят интернет.

След победата Дара започна да получава покани за участия от десетки държави. Екипи от чужди телевизии искат интервюта с нея, а музикални продуценти вече я определят като новото голямо европейско поп име.

Само за няколко дни „Бангаранга“ влезе сред най-слушаните песни в Spotify – най-голямата музикална платформа в света, през която милиони хора слушат музика онлайн. Парчето дебютира в глобалния топ 15 и събра над 3 милиона слушания само за ден.

Една от големите мечти на Дара сега е да работи с британския музикален продуцент Fred Again – едно от най-големите имена в съвременната световна музика. Истинското му име е Фред Гибсън, а през последните години той се превърна в абсолютна сензация с работата си със суперзвезди като Ед Шийрън. Носител е на няколко награди „Грами“ и е смятан за човека, който диктува тенденциите в модерната поп и електронна музика.

Затова феновете на Дара вече водят кампания в интернет, за да привлекат вниманието му към българската певица. Подобна колаборация може окончателно да отвори вратите на американския и британския пазар за българката и да я превърне в световна поп звезда.