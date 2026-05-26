Лили Иванова лично одобрила кой да я изиграе

Актриса, музикант, певица, поетеса и учителка е младата Лили Иванова! Такава ще я изиграе Виолина Доцева.

33-годишната красавица е изборът на продуцентите Иван и Андрей за филма им "ЛИЛИ - Любовта е живот", който започва да се снима през април догодина.

Двамата съобщиха новината по време на концерта на примата в зала "Олимпия" в Париж преди два дни.

Виолина ще влезе в образа на младата Лили Иванова. Тя не само може да пее перфектно песните й, но и вече започна да репетира начина на изразяване, поведението и музиката на примата.

"За мен Лили Иванова е символ на абсолютен професионализъм, желязна дисциплина и неизчерпаема любов към изкуството", казва Доцева за Иванова. В Париж актрисата сподели, че изпитва дълбок респект към вокалния гений и дълголетието на примата на българската сцена. Самата естрадна певица лично е одобрила Виолина за ролята след тежкия 4-месечен кастинг. Режисьорката Яна Титова сподели пред медиите колко са благодарни на Лили Иванова за гласуваното доверие. Фактът, че самата Лили е приела Виолина като свое "екранно аз", дава на младата актриса огромна увереност, но и вдига летвата изключително високо.

Виолина споделя, че най-вълнуващата част ще бъде да улови специфичната харизма, поглед и сценично присъствие на Лили от по-ранните й години. Тъй като филмът ще проследи пътя на Лили Иванова от детството в Кубрат, през медицинското образование до превръщането й в икона, Виолина ще трябва да покаже уязвимостта и силата на младата Лили - период, в който тя тепърва е доказвала себе си пред света.

Самата Виолина също може да се похвали с много таланти - завършила е НАТФИЗ в класа на проф. Атанас Атанасов, а преди това педагогика в СУ. В момента работи в габровския театър "Рачо Стоянов", а през почивните дни свири в столични клубове. Има участия в много филми и сериали у нас - позната е с ролята на Мина Златарска в криминалния сериал на bTV "АЛФА", както и с участия в популярния медицински сериал "Откраднат живот" и във филма "Лошо момиче" на режисьора Мариан Вълев. Музиката е неделима част от нейната идентичност. Виолина е изключително популярна и като уличен музикант в София, където свири акустично на китара. Има и авторски проекти - през 2023 г. издава албума си "Спаси ме Ц R.A.N.D.O.M". Стилът й преплита поп, соул и RnB елементи. Песните й намират място в класацията БНР Топ 20 и е била част и от програмата за млади таланти "Музикален акселератор".