Григор Димитров обяви сензационно: Готов съм да водя "Евровизия"

Тенис звездата ни вече имал разговори по темата, иска Нина Добрев да му помага

Нова роля - водещ на "Евровизия" - това може да си подари Григор Димитров за следващия си рожден ден! Тенисистът призна, че би се пробвал да води песенния конкурс, който ще се проведе в България през 2027 г. Той споделя това в интервю с журналиста Бен Ротенберг по време на участието си на "Уимбълдън", установи "България Днес".

Гришо обяви, че е видял спекулации, свързващи го с ролята на водещ, но е настроен позитивно към идеята. Дори разкри, че е приятел с член на екипа на Дара и с него вече са водени неформални разговори за подобна възможност.

"Да, да. Имах няколко разговора по темата. Не директно - никой не ме е питал директно. Не искам да започвам нещо сега. Но помислих, че ще се справя на сцената и да говоря. Но ми трябва някой добър до мен, за да ми помага", заяви Димитров.

И спомена актрисата Нина Добрев от сериала "Дневниците на вампира" като другото звездно име, което се спряга за евентуална водеща.

Актрисата Нина Добрев също е спрягана за водеща на песенния конкурс

Българската ракета номер едно допълни, че е отворен към възможността да води песенния конкурс: "Не знам, но може да го обмисля. Зависи от графика ми. Но съм любопитен по някаква причина. Можете ли да си ме представите като водещ?", попита Димитров.

Той разказва, че е изключително радостен от победата на Дара във Виена.

"Това беше толкова готино! Беше невероятно. Много се радвам за Дара. Когато видях изпълнението, си помислих, че може да спечели, защото беше толкова забавно. И следващата "Евровизия" ще е в България", подчерта бившият номер 3 в света.

Въпреки че няма опит, Димитров подчерта, че е готов да се впусне в това предизвикателство. Освен това е горд от възможността, която се открива пред България.

"Много съм щастлив. Това е прекрасно за страната и съм много любопитен как ще организират събитието", заяви Гришо. И добавя, че ще се радва да опита и да влезе в ново амплоа.

Това може да стане навръх посрещането на 36-ата му годишнина. Тазгодишният финал беше точно на рождения му ден - 16 май. Ако се запази традицията "Евровизия" да се провежда в средата на май, то по всяка вероятност тенисистът ще започне да приема поздравления още на сцената след полунощ.

За момента остава загадка къде ще се случи това, защото за домакин на песенния конкурс кандидатстваха четирите най-големи български града - София, Пловдив, Варна и Бургас. Решението за локацията се очаква до края на месеца.

Въпреки това столицата вече започна да се готви за голямото събитие. За да започне някаква координация, наскоро беше създадена работна група. Тя ще има за цел финансово планиране и ресурсното обезпечаване, транспортна организация и логистика, планиране на сигурността и обществения ред, туристическата инфраструктура, градската среда, бранд стратегията и много други.

Ще трябва да се помисли и за визуалната идентичност на столицата, културната и съпътстващата програма, както и за активностите и събитията, свързани с конкурса.

Както "България Днес" писа, за юбилейното 70-о издание на конкурса Виена шашна с атракции като парти кораб по Дунава и с диско трамвай. Домакините бяха организирали масово гледане на фестивала на повече от 26 места в австрийската столица. Освен това беше разработено специално приложение за феновете, което им показваше всички събития, локации и специално съдържание.

Българският град домакин ще трябва също да изненада почитателите на музиката с интересни прояви. Още след като Дара грабна кристалния микрофон с впечатляващото изпълнение на "Бангаранга", властите у нас започнаха да се готвят за провеждането на "Евровизия" у нас.

Вчера пред Министерският съвет беше представен планът за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс.

Шеф на комитета по подготовката е заместник министър-председателят Иво Христов. Наскоро той се срещна с директора на "Евровизия" Мартин Грийн, като двамата обсъдиха ключовите изисквания и очаквания към България като страна домакин.

Изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия към инфраструктурата и организацията са изключително високи. Те се съдържат в т.нар. Библия - книга от 200 страници, в които са описани всички подробности. Те се пазят в тайна, а посветените са само страните организатори на събитието.

Балканско обединение

Домакинството на България на "Евровизия" може да се превърне в своеобразно обединение на Балканите. Редица страни от полуострова вече потвърдиха, че ще участват следващата година. Сред тях са Северна Македония, Хърватия, Румъния, Сърбия. Самата Дара призова и Турция да се завърне на сцената на конкурса. В последните години страната умишлено не участва заради схващането, че конкурсът застрашавал семейството.

За статуетката ще се борят още Сан Марино, Дания, Финландия, Унгария, Исландия, разкриват фенове, които следят актуалната информация. Очертава се дебют за Канада и Казахстан.