Хранят децата ни с БОКЛУЦИ! Звезди избухнаха: Това е престъпление!

Вълната от обществено недоволство срещу системното отравяне на българските деца и безконтролното качество на храните у нас достигна своята критична точка, обединявайки в един мощен глас най-популярните лица от екрана и музикалната сцена под общия повик: "Срам!" и "Докога?".

Всичко започна от разкритията за масовото присъствие на палмово масло и продукти с изтекъл срок на годност в училищните столове, което провокира първо шеф Иван Манчев остро да разкритикува ситуацията в социалните мрежи и телевизионния ефир, наричайки я "престъпление срещу здравето на децата", като същевременно настоя за незабавното създаване на "черен списък" на фирмите доставчици. "Палмовото масло в училище е тихата отрова за нашите деца. Не можем да го позволим", казва той. Топготвачът е категоричен, че евтините заместители и растителните мазнини нямат място в чиниите на учениците.

Неговата позиция беше пламенно подкрепена от колегата му шеф Силвена Роу, която нарече използването на хидрогенирани мазнини в училищата "престъпление срещу бъдещето" и поиска пълна забрана на тези субстанции.

"Това е престъпление срещу бъдещето!", обяви Роу. За разлика от други, тя набляга на това, че вредните мазнини увреждат здравето на децата в дългосрочен план. "Искам не просто контрол, а категоична забрана за изкуствено обработените растителни масла в чиниите на децата. Освен това повече хигиена и да няма стари закуски с изтекъл срок", казва още Силвена.

В свое видео преди ден продуцентът Магърдич Халваджиян с неприкрит гняв подчерта следното:

"Това, което се случва в училищните столове, не е просто нарушение, това е уродлива липса на морал. Когато храниш децата с боклуци и палмово масло, за да спестиш някой лев, ти не си бизнесмен, ти си престъпник", категоричен е продуцентът.

В този контекст инфлуенсъри като Ален Симеонов, Наум Шопов и Теа Минкова започнаха масова кампания за събиране на сигнали от родители, показвайки снимки на некачествена храна и мухлясали закуски, като Наум Шопов категорично заяви, че евтините заместители нямат място в чиниите на децата ни, а Ивет Лалова и Михаела Филева припомниха, че здравето на нацията започва именно от училищния стол и информираният избор е най-силното оръжие срещу измамниците.

Тревожните данни от инспекциите на БАБХ само потвърдиха тези опасения, след като в ученически сандвичи бяха открити колиформи, плесени и дрожди, а в градове като Добрич и Враца бяха конфискувани десетки килограми кренвирши с изтекъл срок, подготвени за консумация, докато в Горна Оряховица стол е работил с доставчик без никаква регистрация.

Скандалът придоби още по-страховити мащаби с разкритията за "средновековието" в района на Ихтиман, както го нарече рапърът Венци Венц, където бе осветен дългогодишен контрабанден канал за незаконно месо от Румъния, преработвано в нелегални кланици сред купища кожи и кости. По думите на д-р Ангел Мавровски това месо вероятно е заливало пазарите в София в продължение на години. Този абсурд провокира и певиците Белослава и Хилда Казасян, които изразиха дълбоко си възмущение от факта, че най-евтиното и вредното винаги намира път към най-уязвимите, призовавайки за подкрепа на малките местни ферми като алтернатива на "индустриалните боклуци".

Кулминацията на хранителния кошмар бе достигната в Хасково, където преди ден земеделският министър Иван Христанов алармира за склад със стотици тонове негодна храна - охладено месо, което се държи замразено, и блокове масло, нахвърляни без опаковки, като най-скандалното бе преетикетирането на стоки, върнати за унищожаване след изтичане на срока им за годнист, за да бъдат продадени отново под името на мистериозния "Златко".

Всичко това накара Александър Кадиев с типичния си сарказъм, но и с видима доза ярост да иронизира "магьосниците" от Хасково, които превръщат разваленото месо в ново. "Трябва да имаш специален талант, за да успееш да направиш месо с изтекъл срок да изглежда като "ново" и да го продадеш пак. Това не е бизнес, това е илюзионизъм на гърба на здравето ни. На такива хора трябва да им се налагат доживотни забрани изобщо да се доближават до хранителен бизнес, камо ли да го развиват. Пълна забрана за цял живот!", зове Кадиев.

Изводът, който не само известните си правят, е, че когато нелегални канали функционират с години под прикритието на органите, проблемът става институционален. Времето на символичните глоби трябва да приключи, за да отстъпи място на ефективни присъди и доживотни забрани за търговия с храни. Само безкомпромисен контрол може да спре превръщането на храната в "тиха отрова" и оръжие срещу най-уязвимите.