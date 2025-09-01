И следващият ерген, син на кмета на Монтана ще си тръгне без мома https://hotarena.net/laifstail/i-sledvashtiyat-ergen-sin-na-kmeta-na-montana-shte-si-tragne-bez-moma HotArena.net

Синът на Златко Живков - певецът Орлин Живков, ще участва в новия сезон на "Ергенът". Романтичното шоу започва на 1 септември от 21,30 ч. и ще осигури на зрителите забавление и много флиртове, пише Минаха години.

Орлин Живков е познат като изпълнител в поп и рап жанра, като вече има над 50 песни. Дали кметският син ще открие любовта или ще остане в ролята на атрактивен съперник, ще стане ясно в новите епизоди. Не толкова да си търси мома, а да подсили кариерата си цели младият певец Орлин Живков, прогнозират медийни познавачи.