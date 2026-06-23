Иде нов "Мамник" създаден от Къци Вапцаров!

Ново страшилище, подобно на хитовия мамник, е напът да „изяде“ книжните класации!

Негов създател е любимецът на родния ефир Къци Вапцаров, който с майсторско перо сътворява истински ужас в своя дебютен роман „Чудовището на Ида“. Психотрилър, описващ онези човешки демони, по-страшни дори от митичното създание на Васил Попов.

„Сюжетът се върти около едно страшилище, което се е появило в живота на млада жена. Често хората сами отглеждаме чудовища и не можем да се справим с тях. Те са всичко, което сме изплакали - цялата негативна мисъл и страдание, които отхвърляме дълбоко в подсъзнанието си. Там се раждат нашите чудовища и изведнъж скачат пред нас с огромни зъби, страшни лица и огнени очи, изяждайки ни отвътре. Исках да насоча читателя към това как може да се справи в такива ситуации“, уточни замисъла зад творческия проект Вапцаров пред „България Днес“.

За текста си артистът е откровен, че е написан като от „кинаджия“, какъвто е по образование. Новата книга, по която вече се прави екранизация, Къци създава така, че читателят да запечатва сцените като филм в главата си. С богатото си въображение Къци сътворява и кукли на главните персонажи - Игор и Ида. Романът се очаква да излезе през септември заедно със сборник с любовни разкази на звездата от „Риск печели, риск губи“.

Освен с редицата си успехи в изкуството 2026 г. е щастлива за актьора и в личен план. През май най-малкият от тримата му синове Йоан завърши музикално училище в София със специалност „Пиано“ в класа на Димитър Кънчев. Тийнейджърът имаше и абитуриентски концерт, на който гостите се насладиха на красиви произведения на Бах, Бетовен, Шопен, Лист, Панчо Владигеров и Светослав Обретенов, пише "България Днес".

Младежът продължава образованието си в Академията, вървейки умело по стъпките на батко си Асен, който е световноизвестен музикант.

„Студентските години са, за да съумее човек да се грижи за себе си и да добие зрялост. Оттук-нататък очаквам от Йоан да се научи на отговорност“, надява се гордият татко за порасналия си наследник.

Желаем му успех и много покорени върхове!