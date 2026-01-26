Илияна Йотова дундурка 3-годишно внуче! Синът й женен за красавица (СНИМКИ)

Hовият президент Илияна Йотова дундурка внук. Малкият Максим ще стане на 3 и е най-голямото щастие за известната си баба. Казвала го е самата тя при своя медийна изява преди години, когато все още беше евродепутат, а синът й Марин тъкмо беше записал магистратура в университет в Лондон и все още не мислеше за семейство.

Майка му обаче вече мислеше за задомяването му. Никога не му се е бъркала. Тя и съпругът й - уважаваният ортопед и травматолог проф. д-р Андрей Йотов, винаги са оставяли сина си сам да взима решенията за себе си. И все пак Илияна Йотова при онази медийна изява даде да се разбере, че е от майките, загрижени за щастието на децата си и в личен план. Тогава тя изрази мнението, че ако човек се фокусира само върху кариерата си, може да пропусне момента за създаването на семейство, а времето лети неумолимо. Затова Илияна Йотова изтъкна важността да се стремиш към баланса. А и когато срещнеш човека, с когото искаш да прекараш живота си и да създадеш семейство, подчерта тогавашната евродепутатка, не изчисляваш обстоятелствата.

Бъдещият нов президент изрази надеждата, че синът й ще има щастлив личен живот като нейния. Илияна Йотова среща своя човек още като ученичка, пише "Минаха години".

Запознава ги сестра й д-р Румяна Тодорова, която й е кака, днес е дерматолог, а в близкото минало е била два пъти шеф на НЗОК. Д-р Румяна Тодорова е учила медицина с бъдещия си зет Андрей Йотов. Така че той видял за първи път Илияна, когато тя била 13-годишно момиче. Няколко години по-късно Румяна завела вече порасналата си сестра на купон на младия лекар. Любовта на младите пламнала от пръв поглед - Илияна Йотова и проф. д-р Андрей Йотов, който старателно стои далеч от прожекторите, са заедно от около 40 години. Все още ги свързва любов и уважение. Казват, че професорът проявявал и нужното търпение към многото ангажименти на съпругата си.

Синът им също не е привличал медийния интерес. Той не е страдал от връзката на майка си с БСП. Все пак като дете му било трудно да разбере определението „червени боклуци", което звучало по площадите и в края на политическата криза през 1997 г. Тогава Илияна Йотова става ръководител на пресцентъра на Висшия съвет на БСП.

Много малко хора, всъщност само най-близките на Марин, знаели коя е майка му. Марин не искал да бъде грешно изтълкувано, че парадира с положението й. Освен това, той смятал, че ако повече хора знаят, може да се появяват и такива, които да търсят приятелството му с цел изгода. Самият Марин пък не искал да му бъдат отваряни врати заради родителите му. Държал сам да постига целите в живота си, следвайки все пак примера на майка си и баща си.

Когато Марин бил малък, баща му внимавал да не прояви интерес към професията му заради трудностите, с които се справят лекарите у нас. Илияна Йотова пък никога не е насочвала сина си към политиката. Наблюдавайки случващото ce около нея, Марин сам решил, че ще се развива далеч от тези среди. При една съвместна медийна изява с майка си той все пак си остави вратичка - ако родната политика се трансформира, може да размисли.

Младият мъж заявил желанието си да е самостоятелен, още когато завършил училище. Майка му искала той да учи в Белгия, тъй като по това време била евродепутат и подобен избор би позволил да се виждат често. Марин обаче имал други планове - решил да остане в България, където са приятелите му. Завършил УНСС, работил 1 година за стаж и избрал да кара магистратура в университет в Лондон. И с този си избор не удовлетворил желанието на майка си. Тя смятала, че е най-добре той да учи във Франция. Илияна Йотова мислела, че синът й ще се занимава с европейско право, както тя по това време, но той предпочел финансите. Разбира се, Илияна Йотова и съпругът й го подкрепили. Докато Марин учел в Лондон обаче, майка му плахо го подпитвала дали проучва възможностите за професионална реализация там. Успокоила се, когато Марин категорично заявил, че ще се върне.

Илияна Йотова никога не е била от силно взискателните и амбициозни майки, които държат детето им от малко да ходи на уроци по музика и езици, или пък на тренировки по някакъв спорт. Марин все пак от малък говори и руски, а днес знае още два чужди езика. В семейството им държат на доверието помежду си, споделят си всичко и отношенията им са по-скоро приятелски. Винаги се изслушват. Така че Илияна и мъжът й никога не са опитвали да влияят на сина си нито за професионалната му реализация, нито за личния му живот.

Съпрузите Йотови не се намесили, дори когато, малко след 20-ата си годишнина, Марин заявил, че иска да живее сам. Бившата евродепутатка проявила разбиране, макар че преглъщала сълзите си, докато помагала в ремонта на новото жилище на сина си. Малката дистанция между родители и дете, която имат, допринася за по-добрата им комуникация, дори за сходните им интереси. В същото време, синът вече проявявал загриженост към майка си.

От няколко години Марин работи на висока мениджърска позиция в голяма банка в София. Той е женен. Младата му и красива съпруга се казва Кристиана и го дари със сина им Максим през 2023 г. Същата година Илияна Йотова организира за 8-месечното си внуче кръщене като за принц. Ритуалът се състоя в църквата "Света Неделя", взривена от леви терористи на 16 април 1925 г. А партито за новопокръстения Максим беше в петзвезден столичен хотел. Присъстваха над 240 знатни гости, сред които бяха, разбира се, Румен Радев и съпругата му Десислава.