Има и любов извън рая : Ергенът Петър крие лицето на ново гадже

Актьорът пази в тайна името, показва само ръката на жената до себе си

Петър Данов официално сложи край на всички догадки около личния си живот. Актьорът, когото зрителите опознаха покрай романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая", вече не крие, че сърцето му е заето - макар и да предпочита да запази новата си половинка далеч от прожекторите.

След края на предаването Петър очевидно е открил любовта извън телевизионния формат. В социалните мрежи той загатна за новата жена до себе си чрез дискретни, но красноречиви кадри - нежна женска ръка с червен маникюр, а по-късно и обща тренировка във фитнес залата. От постовете разбираме, че двамата са посрещнали новата година заедно. Лицето на дамата остава скрито, което веднага предизвика любопитството на последователите на чаровния актьор.

Двамата влюбени не се изпускат и за миг

На въпросите "Коя е тя?" и "Защо не я показваш?", Петър отговори в характерния си шеговит стил: "За да не ми я вземе някой". С този коментар актьорът показа, че цени личното си пространство и предпочита връзката му да се развива спокойно, без излишно публично внимание. От кадрите става ясно, че Данов не изневерява на вкуса си - и новата му изгора е фина, дребна и с перфектна атлетична фигура - физически данни, които допадат на артиста.

По време на излъчването на "Ергенът: Любов в рая" около Петър се завъртя и любопитен слух. В социалните мрежи се появиха снимки от сватба, на която той е бил кум, което породи съмнения, че е обвързан още по време на престоя си в имението. Самият Петър обаче категорично отрече тези твърдения, като поясни, че кумата е негова близка приятелка и между тях никога не е имало романтична връзка.

Във финала на шоуто Петър избра юристката Кристина Пламенова и двамата напуснаха формата заедно. След края на предаването те продължиха връзката си няколко месеца, но впоследствие се разделиха заради различни житейски приоритети и натоварения график на Петър.

Днес Кристина е щастлива до Виктор - друг познат участник от формата, който бе и най-близък приятел на Данов. Криси и Виктор не крият отношенията си, често пътуват заедно, споделят общи снимки от фитнес залата и дори от ледена пързалка, а усмивките им издават, че се чувстват добре един с друг.

В същото време Петър Данов изглежда по-уверен и спокоен от всякога. Макар да не показва открито новата си приятелка, той ясно заявява, че е във връзка и че е намерил човека за себе си - далеч от камерите, но близо до сърцето си.