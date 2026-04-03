Истината зад връзката на Радина Кърджилова и Пламен Димов не е това, което очаквате

Любов като никоя друга, актьорите Радина Кърджилова и Пламен Димов пукат розовия балон, бягат от клишетата и пренаписват историята на влюбването, такова каквото трябва да бъде - с необузданата страст, но и с паденията, с щастието, но и с горчивия привкус на миналото, с триумфа на сцена и с всичката болка, труд и постоянство зад онова, което публиката не вижда. Пресичането на пътищата им е контраст - от една страна, щастлива случайност, а, от друга, ход на съдбата, в точното време и на точното място.

Грижа

Връзката на Радина и Пламен стана публична през есента на 2025 година. По това време актьорът пръв сподели общ фотос, запечатал една от почивките им зад граница. Отношенията им стартират много по-рано, първо са близки приятели, после намират подкрепа един в друг, а накрая страстта ги завладява. Радина среща това, от което болезнено е имала нужда – мъж, който да я тласка напред, човек, който да я защитава и брани, понякога и от нея самата. Пламен от своя страна за първи път вижда толкова красота и съвършенство в една жена. Безспорно Кърджилова е една от най-впечатляващите и харизматични актриси у нас, в същото време носи талант, но и минало, изпълнено с драматични обрати.

Тя неведнъж се е осмелявала да открехне завесата на живота такъв, какъвто е. Поставяйки фокус дори върху по-тъмната му страна, а именно моментите, в които на власт е била тъгата и обвинението, а решението – алкохол. И все пак Рада, както я нарича Димов, намира и себе си, и спасението. А щастието идва тогава, когато го градиш. Пламен се превръща в черешката на тортата и до днес – най-красивият завършек на един етап и начало на друг. Двамата живеят заедно, грижат се за децата на артистката – Христо, който се роди през 2016 година, и Йоан, проплакал през 2021 година. И двамата са плод от любовта и дългогодишното й партньорство с Деян Донков.

Сила

Въпреки че пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите, Кърджилова неведнъж е споделяла, че изпитва привличане тогава, когато усети сила. “Много е впечатляващо да видиш силен човек срещу себе си. Никога не съм харесвала егоцентрични хора. Аз съм много сърцат човек и ценя добротата, смелостта и свободата у човека по принцип. Смятам, че всичките ми образи дотук са именно такива. Женската душа носи много тайнственост. Една жена може да бъде много по-силна и издръжлива от един мъж, без дори да го осъзнава. Мъжът много бързо се отказва от проблема и бяга, докато жената остава и се бори до последно. Може би това е така, защото винаги ѝ се е налагало в обществото, в което живеем, да се бори за мястото си”, казва театралната и кинозвезда в едно от интервютата си. Преди да издаде, че именно Пламен е човекът до нея, го описва кратко: „Новият мъж до мен е човек, който ми помага, грижи се за мен и ме държи здраво за ръка. Но най-вече той е и мой приятел. Той е различен от всички останали с това, че се бори за мен докрай.“

Наследници

Радина определя децата си като чудо. Те са добри, грижовни и най-вече будни и любопитни. Проявяват интерес към спорта и по-специално към футбола. Обичат да гледат филми, но имат определени ограничения, наложени както от Кърджилова, така и от Донков, които като родители искат да рамкират екранното време. За сметка на това рисуват. Малчуганът Йоан, когото у дома наричат Йойо, е доста по-палав, белите обаче са точно това, от което има нужда къщата на Радина и Пламен – от шум, забавление и топли спомени .”Когато сме заедно, рисуваме или строим. Играем много на “Монополи”. Разхождаме се. Христо е много добро и чувствително дете, всичко усеща и всичко разбира. В него има една емпатия. Много ме усеща като вибрация. Грижовен е. И когато е доста по-строга с Йоан, след като 20 пъти тропа с крак, че иска нещо и може да падне таванът... Христо винаги се намесва. Той прави баланса вкъщи”, коментира Радина неотдавна за големия си син.

Лято

Топлите месеци наближават, а Радина и Пламен вероятно ще посетят любимите си дестинации – Гърция и Италия. През тази година двамата плануват да си отделят достатъчно време за релакс, откъсвайки се поне за малко от сцената и професионалните си ангажименти. Сред фаворитите на актрисата е Корфу заради впечатляващия син оазис, природата и, разбира се, онзи приповдигнат дух на туристите.

Призна, че тя му носи спокойствие и увереност

Радина първа дари с целувка и поздрав актьора, който беше обявен за носител на „Икар“ за водеща мъжка роля. „Благодаря много за тази награда... Тя ми дава смисъл, мотивация и ми доставя удоволствие“, каза актьорът. „Рада, обичам те! И те обичам не на инат, а просто защото не мога да не те обичам“ - така завърши речта на Пламен от сцената. По-късно в социалните мрежи той добави, че артистката му дава спокойствие и увереност – всичко, от което има нужда на този етап.