Ива Екимова: Не съм повърхностна кифла, на която всичко в живота се случва лесно

Ива Екимова дава откровено интервю пред Мариан Станков – Мон Дьо.

Тя се връща към болезнените спомени от деня, в който съпругът ѝ Дими от Сленг губи живота си при тежката катастрофа с мотор. Разказва как двамата са се прегърнали и целунали, казали са си, че се обичат. След това тя отчаяно обикаляла болниците и едва не припаднала пред входа на Спешното отделение на Окръжна болница. На дъщеря им Дара се наложило да каже истината направо – че повече никога няма да види баща си.

„Дими беше много силна и категорична личност, но никога не е посягал към мен“, споделя бившата манекенка.

Пред Мон Дьо тя признава и че в живота ѝ има нова любов – мъж, който е чужденец и няма нищо общо със света на шоубизнеса.

„Ние сякаш сме били предназначени един за друг“, уверена е Екимова.

„Аз съм жена в менопауза – няма нищо страшно в това да навършиш 50. Да достигнеш тази възраст със здраве, добра форма и ясен ум съвсем не е малко постижение“, казва Ива Екимова и допълва:

„Най-голямото недоразумение е, че някои хора си мислят, че съм повърхностна кифла, на която всичко в живота се случва лесно.“