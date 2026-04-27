Иван Христов заведе синовете си на „Бернабеу“! Плати им ВИП билети

Телевизионният продуцент Иван Христов и синовете му са посетили мач на Реал Мадрид, стана ясно от публикации в социалната мрежа Инстаграм.

Инфлуенсърът Спас Сарачинов, който е доведен син на Иван, качи няколко снимки и видеа от дерби в испанската столица между Белия балет и отбора на Жирона от 11 април, пише "Телеграф".

„Малко със закъснение, но поредната ми изживяна мечта. Да крещя химна на Мадрид на Сантяго Бернабеу. И, разбира се, много храна“, сподели Спас в Инстаграм.

Първородният син на Ирина Тенчева е голям фен на отбора, а да посети мач с Иван и с малкия си брат е било повече от страхотно изживяване. Тримата са имали ВИП билети с по-специален достъп – хубави места и кетъринг с различни вкусотии, от които най-доволен е останал малкият Самуил, който вече е на 11 г.

Двубоят, който са изгледали срещу Жирона, е завършил с равен резултат 1:1, а на стадиона е имало около 70 000 души.

Спас Сарачинов е голям почитател на Реал Мадрид. Той често демонстрира пристрастията си към Кралския клуб в социалните мрежи, като публикува снимки и видеа, свързани с отбора.

Освен това Спас активно участва в промоционални кампании на марки, които са официални партньори на клуба, където често се появява с екипировка на Реал Мадрид и използва хаштага #HalaMadrid.