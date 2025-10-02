Последни
Иван Тенев: Старостта е коварна, хич не съм добре!

Синът ми се грижи за мен, признава "Вечният бохем"

"Нищо не мога да направя за вас, защото аз самият съм немощен. Хич не съм добре и по-добре няма да става, но кажете, защо ме търсите?". С тези думи Иван Тенев - "Вечният бохем" на България, за когото Българската национална телевизия засне едноименния филм, започва разговора си с "България днес".

"И да не е студено навън, аз пак нямам сили да изляза, мен студът не ме плаши, но краката не ме държат", с изнемощял глас и видимо отпаднал споделя бившият съпруг на естрадната певица Кристина Димитрова и продължава:

"Благодаря ви за предложението да помогнете, да ми напазарувате, да ме разнообразите, да ми погостувате по съседски, но няма нужда, аз имам човек, който да се грижи за мен. И той даже е тук сега вкъщи", скромно отказва предложение за помощ Иван Тенев, когото цялата държава нарича агент заради неговата "Агенция Тенев".

Светският хроникьор и някогашен спортен журналист, който е автор на стотици текстове на поп и рок песни за най-известните български музикални изпълнители, е започнал кариерата си като художник-карикатурист към Столичната община и бързо става известен в артистичните среди още с първите си две самостоятелни изложби. Тогава, в началото на кариерата си, среща и се влюбва в ослепителната Кристина Димитрова и с чар и хумор бързо успява да спечели сърцето й и да я направи своя съпруга. От любовта им се ражда синът им Димитър, който днес е неотлъчно до баща си. "Синът ми не ме оставя, той е поел всички нелеки грижи за мен", с благодарност разказва Иван Тенев, който в началото на септември посрещна своя 74-и рожден ден.
"А на 31 юли Кристина навърши 65 г.!" присеща се вече бившият съпруг на изпълнителката на песента "Добре ми е така" и продължава: "В нейна чест отидохме на празничен обяд заедно със сина ни Димитър, за да отпразнуваме празника й", с нежен глас споделя агентът.


"Сега обаче не излизам, не съм добре, сили нямам", едвам произнася агентът и после признава: "Старостта е коварна. И знам, че няма да става по-добре". Пожелаваме му напук на старостта да стане по-добре!

