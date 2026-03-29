Иво Аръков парадира с маркови дрехи за хиляди евро

Иво Аръков е сред най-обсъжданите личности у нас тези дни, след като се разчу, че негови проекти – филм, европейско музикално турне и създаване на песен, са били одобрени за финансиране с хиляди евро от Национален фонд „Култура“ по Плана за възстановяване. Скандалът предизвика не само ожесточени дискусии и яростно възмущение, но и редица въпроси. Сред тях е този как така 37-годишният актьор от Белослав се нуждае от финансова подкрепа, след като открай време парадира със завиден лайфстайл.

Иво Аръков се жалва, че още не е взел парите от одобреното финансиране и е инвестирал собствени средства в проектите си, а в последните години прави впечатление с изключително скъпия си дизайнерски гардероб. Актьорът от сериала „Съни бийч“ прикова вниманието с тоалет и на снимката, която негова колежка – певица с артистичния псевдоним Габо, сподели в социалната мрежа към поста си в негова защита. Дамата придружава актьора-певец на европейското му музикално турне и се изявява с него.

Вместо подкрепа, с поста си Габо активира предимно недоволство, понеже беше забелязано, че ухиленият до нея Иво Аръков не е пестил за визия. 37-годишният талант от Белослав е със сако, което е от колекцията на скъпата марка „Балмейн“. Връхната дреха струва 2750 долара. Коланът на Аръков пък е на „Гучи” и струва 430 евро.

Тази седмица Иво се показа и с пуловер на „Балмейн“, което също привлече внимание. Актьорът се е снимал неведнъж и с риза „Гучи“, която е на цена 980 евро. Аръков е позирал и със спортен екип на „Селин“ – подобен модел също не е за всеки джоб. Горнището и долнището се продават отделно, като всяко струва малко над 1000 долара. Вярно, че тези дрехи, а и коланът на „Гучи“, не са му нови, понеже Иво Аръков ги е показвал повече от веднъж в социалните мрежи в последните 2-3 години. Но пък и не са единствените маркови придобивки в гардероба му. Явно актьорът не пести средства за визиите си и подбира все скъпи. Прави впечатление още, че в последно време той залага на шарени ризи, включително с животински шарки. И ги съчетава с не по-малко крещящи аксесоари, като например слънчеви очила на „Версаче“ със светлосини рамки. Интересно как Иво е успял да си позволи скъпите дизайнерски вещи.

Жена му Габриела пък, с която имат син, срази тези дни с философия, която сподели в инстаграм – харченето на пари й носи успокоение. Дамата обясни, че има фундаментален универсален закон, според който привличаш пари, само когато ги харчиш – пускаш ги в света и после те се връщат към теб.