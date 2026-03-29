Иво Аръков платил ипотеката на апартамента си с държавната субсидия

„Пари от държавата още не съм получил. За да финансирам турнето си, ипотекирах апартамента”, проплака в интервю за „Уикенд” миналата седмица актьора Иво Аръков. Повод за хленчовете му стана информация, че по съмнителен начин в последните дни на предишното правителство Национален фонд „Култура” е отпуснал близо 400 000 евро за два проекта на фирма „Фиш Ай”, чийто управител е той, а собственик - баща му Максим Аръков. Най-скандалното е, че няколко месеца по-рано, същото това жури ги отхвърля като абсолютно бездарни.

Оказва се, че Аръков излъгал при опита си да оправдае огромното финансиране, и то на два пъти. Наша проверка показа, че актьорът вече е получил като аванс част от парите и по двата си проекта. Останалата сума съвсем скоро също ще постъпи по сметката му. Вероятно през април-май, тъй като проектите трябва да приключат до края на март, разясняват чиновници. И това е по-малката лъжа. Справка в Имотния регистър сочи, че Араков е ипотекирал апартамента си още през 2024 г. - далеч преди фонд „Култура" да го позлати. Не лично той, а друга от фирмите му - „Аръков инвест”, от чието име е купено жилището, за да се спести плащане на ДДС. Нещо повече, „заплашеният от фалит актьор”, ако се вярва на думите му, е успял набързо да заличи ипотеката си от 255 000 евро. Банковият заем е платен през февруари тази година, малко след като двата му проекта за почти 400 000 евро са одобрени от фонд „Култура”. Сигурно става дума за случайно съвпадение.

С 250 000 евро от Национален фонд „Култура” Аръков, за чиято музикална кариера до скоро знаеха само роднините му, трябва да заснеме клип към една от песните си и финансира десет концерта в различни европейски градове. Турнето се оказа грандиозен провал. На концертът си в Париж тази седмица Аръков пя кажи-речи за себе си. Вместо заложените в проекта между 600 и 800 души публика, в залата има едва 8 човека. Сред тях и кореспондентът на БНТ, дошъл да отрази епохалното събитие. Пред националната медиа актьорът признава, че и в другите градове публиката е малобройна. „По места са около 10-20 човека, което е много оскъдно предвид ситуацията, която имаме в момента, ние бихме искали да покажем много повече потенциал. Но от ден първи на това турне ние сме саботирани на всяка крачка, която предприемем”, проплака Аръков. Да, но нали ще прибере парите, а и ще си начеше крастата да се прави на певец.

Другият проект е за написване на сценарий за сериала „Изолация”, който актьорът отдавна рекламира, но нито една телевизия не иска да заснеме. Щом проекта е одобрен, парите със сигурност ще се платят, без значение от качествата на сценария.

Колкото до разпоредената от служебния министър на културата Найден Тодоров проверка по казуса „Аръков”, тя е закъсняла. Експерти обясняват, че и двата проекта на актьора са одобрени с т.нар. „предварително изпълнение”, което означава, че средствата се отпускат независимо от евентуални проверки или обжалвания. Единственото условие е Аръков да представи нужните документи за изразходването на 400-те хиляди евро. Въпроси дали има смисъл от тяхното харчене няма да се задават. Такава е чиновническата логика. Обичайно при подобни проекти има т.нар. „връщане на ресто” към тези, които са ги одобрили.

„Няма да е лошо проверка да направят и от НАП. Ако се окаже, че ипотекираното жилище не се ползва като офис на фирма „Аръков инвест”, то спестеното ДДС трябва да се плати на бюджета, коментира финансист. Източниците ни твърдят, че поне тук държавата няма да удари на камък. Жилището със сигурност не се ползва за фирмен офис. В него си живеят Иво Аръков и половинката му Габриела Николаева.