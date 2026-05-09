Иво Аръков проговори: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа

Актьорът и музикант Иво Аръков за първи път говори в детайли по скандала около средствата, които е получил по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) чрез фонд „Култура“ на Министерството на културата.

В емоционално интервю за Podcast7, пред водещият Галин Найденов, Аръков категорично отрече спекулациите, че е усвоил близо 800 000 лева (около 400 000 евро) за свои проекти, определяйки ги като умишлено подвеждаща информация, целяща да създаде политически натиск.

Аръков уточни, че сумите, които се споменават в публичното пространство, са сбор от всички проекти, по които е кандидатствал от 2014 година насам, а не реално изплатени пари на ръка. Той обясни, че механизмът на ПВУ е механизъм на възстановяване на разходи, а не безвъзмездно финансиране. Артистът е трябвало първо да изтегли кредит или да осигури собствен ресурс, да осъществи дейностите и едва тогава държавата му възстановява одобрените суми при строг контрол от европейските комисии.

„Аз до момента нищо не съм спечелил, в момента имам 4 кредита, които да изплащам“, заяви Аръков, определяйки ситуацията като изключително дискомфортна.

По думите му, именно тази тежка административна процедура и забавянето на договорите от страна на държавата са го поставили в невъзможност да реализира планираното турне в срок, което е довело до допълнителни финансови загуби. Артистът обясни, че е бил осма резерва за финансиране на турнето с първоначален бюджет от 250 000 евро. Одобрението е дошло едва през януари тази година, вместо през юни, което според него го е обрекло на неуспех. Липсата на време е накарала банките да се бавят, а промоутъри и сцени да отпаднат, което е довело до колапс на предвидените участия.

Аръков остро разкритикува медийните публикации, които според него го представят като човек, присвоил пари за изкуство, и отправи обвинения към колеги, които без да се информират, са застанали срещу него.

„Вменява се политическа намеса, грешно се представя качеството на изкуството. Програмите са отворени за всеки, аз съм търсил начин да финансирам изкуството си от 2014 година“, категоричен бе той.

Той подчерта, че като артист, който е глобяван за импровизация в театъра, е свикнал да поема рискове, но отказва да бъде използван като инструмент за отклоняване на вниманието от тежките проблеми в администрацията и липсата на стабилно правителство.

„Ако не се усвоят, парите се връщат в Европа и следващата година бюджетът ще бъде по-малък. Проблемът не е в мен, а в дисфункционалността на системата“, допълни той.

В опит да пресече дезинформацията, Аръков обяви, че е създал безплатна платформа infilmit.com, която да помага на български артисти по целия свят да намират финансиране и реализация. Той завърши с призив за повече компетентност и помирение в гилдията, като заключи, че отказва да позволи негативната енергия да го пречупи.