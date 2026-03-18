Иво Аръков проговори за 800-те бона, получени при Бачев: Сумите не са верни

Скандалът с финансирането на Иво Аръков избухна с пълна сила, но този път самият актьор реши да излезе на първа линия и да отговори. Преди броени минути той публикува на стори в Инстаграм, с което директно отрече твърденията за стотици хиляди левове, получени по линия на културни проекти.

„Нито сумите са верни, нито историите на Силвия Недотеткова (Силвия Недкова – б.р.) от „Площад Славейков“, която е прибрала 200 лева, за да се опита да урони престижа ми…“, заяви Аръков, видимо афектиран от разразилия се шум около името му, цитира Intrigi.bg.

Актьорът направи и още едно категорично уточнение, с което се дистанцира от политическия привкус на скандала: „Не съм политик, но ме почнаха с предизборните кампании. Успех на политиците, мен ме дръжте настрана“.

Повод за острата му реакция станаха публикации, според които фирма, свързана с него, е получила сериозно финансиране в края на мандата на бившия културен министър Мариан Бачев. Данните, разпространени първо в социалните мрежи, а след това и от сайта „Площад Славейков“, твърдят за две одобрени суми в рамките на месец – едната близо половин милион лева, а другата – над 250 хиляди.

Проектите са обвързани с музикална дейност и аудиовизуално съдържание, като единият от тях е свързан с продукция, за която Аръков вече загатва в социалните си профили. Любопитното е, че подобна идея е била отхвърляна в предходни години, но впоследствие се появява отново с чувствително увеличен бюджет.

Критики не закъсняха и от страна на хора в музикалните среди, които поставиха под въпрос критериите за разпределение на средствата. Според тях става дума за сериозни разминавания между художествената оценка и отпуснатото финансиране.

На този фон обаче Аръков избра да не влиза в детайли по самите проекти, а да удари директно по достоверността на информацията и мотивите зад нейното разпространение. Посланието му е ясно – не приема обвиненията и отказва да бъде въвличан в политически сценарии.

Така казусът вече има две лица – официалните данни за отпуснати средства и категоричното публично отричане от страна на актьора. А дали това е просто шум около едни проекти или нещо много по-дълбоко – тепърва ще става ясно.