Изкуствен интелект побърка дамите от хайлайфа! Вижте манията „Ледена кралица“ (СНИМКИ)

Луда мания по новия снежен тренд заля родните звезди. Популярни дами от светския хайлайф се надпреварват коя първа да пусне своя снимка ала „Ледена кралица“, генерирана от AI. Тенденцията доби такава популярност, че се превърна в тиха лудост сред звездите.

Снимките се обработват от изкуствения интелекти Meitu - популярно приложение за редактиране на снимки, със специален AI филтър, който добавя падащ сняг, меко осветление, отражения и атмосфера на зимна приказка.

Алгоритъмът анализира и лицето, като изглажда кожата и променя тона, за да пасне „на студената атмосфера“. Финалът - снимките изглеждат като кадри от романтична драма или филм — много „инстаграмни“, привличат внимание и могат да изглеждат впечатляващо.

След като филтърът „Ледена кралица“ се развихри в TikTok, за кратко време превзе и родния хайлайф.

Първи в тренда са моделките Светлана Василева, Олга Модева и фолк певиците Яница и Венцислава Тафкова.

Веднага след тях със заразителните снимки се показаха и скандалната журналистка Ивка Бейбе, както и участничката в „Ергенът“ – Кристина Пламенова.

Гаджето на Мартин Елвиса – Йоана Илиева, също не пропусна да влезе в тренда, като философски попита: „Изкуственият интелект може да създаде образ, но може ли да улови душа? Колко от това, което виждаме онлайн, вече не е истинско, а просто перфектно генерирано? Вярвате ли, че AI е бъдещето... или краят на автентичността?“.

Не знаем дали е краят на автентичността за родните звезди, но можем със сигурност да кажем, че образът на Ледена кралица много им отива.