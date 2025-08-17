ИЗОСТАВЕНАТА Мира осребрява разбитото си сърце

Когато животът ти поднася лимони, направи си лимонада – това явно е мотото, с което живее Мира Радева. Тя успя да си „направи лимонада” от раздялата с мъжа си Иво, с когото беше 20 години. Социоложката реши да използва шума около личната си драма, за да рекламира своите книги и концерти.

Дни след като се разчу, че вече е свободна жена, Мира Радева се оказа и участница в новото риалити на Би Ти Ви „Игра на предатели”. Прости сметки показват, че тя се е разделила с мъжа си Иво точно след като е напуснала снимките на шоуто, продължили едва около две седмици. Скъсването е било на 31 юли. Приблизително по същото време е бил и финалът на снимките, а за новото си семейно положение – „свободна” – популярната дама съобщи на 2 август, пише в. "Уикенд".

По-малко от седмица след това съобщение, след като даде достатъчно време на медиите да пишат за личната й драма, а на читателите – да се запознаят с нея в детайли, Мира реши, че е време и да припомни, че е написала и роман, чийто тираж все още не е разпродаден. „Скъпи приятели! Благодаря ви за подкрепата, толкова много топлина и съпричастие. Имаше и критика, че разкривам детайли от личния си живот. Приемам я, доколкото всеки е господар на сърцето и мислите си. Но моето сърце ми каза, че не мога да мълча. Предстои да завърша втория си роман „Странници”. Ако още не сте чели „Любовен роман” и бихте искали да го имате – пишете ми на лични съобщения. Все още има налични бройки. За любовта, предателството и кръстопътищата в живота!”, написа Радева в социалните мрежи. Ако човек и достатъчно мнителен, би решил, че само е чакала да се раздели с Иво, за да започне да си продава романите.

Всъщност книгата на социоложката излезе преди цели 3 години, но така и не стана хит на пазара. Може пък сега да е моментът да блесне в светлината на прясната любовна мъка на своята авторка. Говори се, че откакто е съобщила за раздялата, тя се радва и на по-солидна публика и на своите концертни изяви. Знае се, че след като навремето участва в „Биг Брадър”, популярната социоложка започва все по-малко да се занимава със социология и все повече да пее. Сега има нов концерт спектакъл с млад солист от Варненската опера – „За любовта с любимата ни музика”. В момента го представят на морето, а от есента се очаква и в София. Вероятно ще има и гастроли из страната. Мира започна да вади на светло и старите си песни, които е записвала през годините. Тя очевидно се надява да станат хитове. Явно е решила да лекува разбитото си сърце с набиране на популярност в артистичните среди.