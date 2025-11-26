Изпълнителката на "Сине, сине" на косъм от смъртта

Риба едва не убива изпълнителката на вечния хит "Сине, сине". Севдалина Спасова купила продукта от хранителен магазин и само след няколко хапки се озовава в болница.

"Пътувах с автобус от София до Пловдив. Седнах на последните седалки и извадих цаца, която си бях взела от София, за да хапна. В един момент стюардесата се доближи до мен и ми направи сериозна забележка, че рибата мирише в автобуса и да я прибера. Прибрах я в кутийката и се извиних. Тази жена ми спаси живота! Само 10 минути след това цялото ми тяло се обрина, получих жестоки сърбежи и задушаване. Молих се час по-скоро да пристигнем и да отида до Спешна помощ. На слизане благодарих на стюардесата, че ми спаси живота. Хапнала съм точно три рибки", разказа пред "България Днес" изпълнителката на вечния хит "Сине, сине".

Тогава започва одисеята по лекари и институции за Севдалина Спасова.

Севдалина Спасова на инвалидна количка в болницата

"Понякога се чудя - ние, българите, ли сме прекалено доверчиви, или някой друг е прекалено безотговорен. Това е резултатът от няколко хапки риба. Ако знаете през колко институции минах, за да се изследва тази риба. Прехвърля се отговорността. Накрая се свързах с Комисията за защита на потребителите. Замразила съм я, 4-и ден чакам да ми се обадят. Звъннах отново и казах, че искам тази риба да се махне от щандовете на магазина, а те не ми връщат отговор. Не мога да си го обясня. Това е брутално, брутално, брутално. Работя с адвокати, ще направим пресконференция и ще опишем в каква абсурдна ситуация се намирам", разкри пред вестника певицата, която се оказа в инвалидна количка в болница.

"Не знам с какво да се храня, защото получавам алергичен шок. Очаквам резултатите от изследвания при алерголог. От малко сирене миналата вечер пак в Спешна помощ. Сега пак съм в болница. Живея не втори, а трети живот, след като 8 дни бях в реанимация в Дупница през 2022 г. Тогава мислех, че си отивам, но Господ не бе решил така. Случи се, след като си поставих ваксина срещу COVID, за да не си правя постоянно тестове заради честите пътувания в Гърция. Не знам защо ми се случват тези изпитания", сподели още пред "България Днес" Севдалина Спасова.

Певицата живее трети живот

През 2022 г., когато певицата лежи 8 дни в реанимация, се появиха твърдения, че е много зле и дори изпаднала в кома. Тогава нейният съпруг Валентин Спасов разкри пред вестника, че месец по-рано изпълнителката пипнала настинка или някакъв вирус. Направила си тест, но изследването показва отрицателен резултат за ковид.