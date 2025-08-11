Изписаха Боян Радев от ВМА! Вече се възстановява (Подробности)

"Баща ми го изписаха, ходя при него всеки ден, за да му помагам да се възстанови. Но човекът няма нужда от нищо, добре е." Това каза синът на легендарния Боян Радев - Боян-младши.

Двукратният ни олимпийски шампион по борба и известен колекционер на изкуство Боян Радев бе приет по спешност в интензивното отделение на ВМА в София в края на юли. Причината за хоспитализацията бяха бъбречни проблеми.

„Медицинският екип положи всички усилия за стабилизиране на състоянието му и той вече е добре“, каза синът на легендата. Вирус вкарал славния ни борец в болницата, като тялото му предвид възрастта от 83 години трудно се справило.

„Баща ми отново е в старческия дом, той не е хоспис, но не знам защо пишат едни неща, които преекспонират различно. Справяме се и всичко е наред", каза още Боян-младши. Той сподели, че приятелят на баща му Георги Чапкънов бил в старческия дом в Банкя и отдавна те не са се виждали. „Колкото до Иван Вукадинов, не знам много подробности, но харесваше творчеството му", казва Боян.

Тази година гордостта на семейството - внучката на Боян Радев - Бояна, е била абитуриентка и вече е приета да учи бизнес в България, пише „България Днес“.

„Бояна вече не се занимава със спорт. Вече е на 20 години и разбира се, много обича дядо си", каза баща й. Преди години Бояна стана шампионка на България по ски алпийски дисциплини в гигантския слалом при момичетата до 14 години и дядо й много искаше да остане състезателка. „Така се стекоха нещата, че друго избра", обясни Боян-младши, който не спира да се грижи за баща си.