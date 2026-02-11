Калин Вельов: Депутатите да работят повече, за да си заслужат парите!

„Политиката взима повече, отколкото дава. Но ако ме чувате зле, да знаете че съм в една хижа „Рибни езера“ горе в Рила планина и тук е снежна приказка, всичко е покрито с дебел пухкав сняг.“ Така радостен и отпочинал сред природата, бившият зам. министър на културата Калин Вельов подхвана разговор с „България Днес“ за политиката.

„Политиката ти взима от личното време, от нервите, от настроението ти, защото в България отношението към политиците, и то не е незаслужено, е много лошо и негативно и това влияе на настроението ти. Да, политиката взима доста, но и дава“, убеден е бившият зам.-министър.

И разказва какво му е дал зам. министерският поел „От кухнята се научих на много бюрократични неща, получих незаменим административен опит отвътре, обиколих цяла България 2021 г. и се запознах с целия сектор култура на страната, това е безценно!“, спомня си Калин Вельов.

По негови думи в момента обществото ни е силно разделено, поляризирано и битуват крайни настроения спрямо политиката. „Това пречи на политиката. Аз съм позитивно мислещ човек, без значение дали към музиката или към политиката, подхождам с много позитивизъм, и мисля и

действам проактивно. Преди 5 години бях депутат в парламента, после прекарах 6 месеца като зам.-министър в Министерството на културата и гледах да свърша максимално много работа, защото вярвам, че докато си там, трябва да свършиш нещо полезно за хората, защото в крайна сметка си на държавна издръжка и всички отделят от данъците си, за да ти бъде изплатена заплатата. Затова всеки депутат трябва да осмисли този факт и да защити заплатата си с максимално ефективна публична дейност“, настоява музикантът и после рязко сменя темата към музиката: „Имам общ проект с кубинската пианистка Ирения Васкес, който кръстихме „Ире и нейните сладурчета“, нещо такова звучи в превод от кубински. Записали сме четири авторски песни и един клип в стил „ча-ча“, хвали се музикантът. Дългокраката секси латиноамериканка от години живее и твори в София. Двамата се запознали преди повече 15 от години покрай общи приятели от групата „Тумбаито“ и се сприятелили покрай общата им страст към латиноритмите.

„Ире е родена е в Куба, където е завършила престижното Национално училище по изкуства в Хавана с две специалности - пиано и фагот. Тя изпълнява енергичен репертоар от кубински, пуерторикански и колумбийски мелодии. Преди 2 години рошихме да се съберем, но не като двойка, а си направихме група“, шегува се Калин Вельов.