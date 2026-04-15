Камелия ПРОГОВОРИ как се е сдобила с дъщеричка! Не е със сурогатство

Фолк дивата Камелия изненада всички с емоционален пост, с който за първи път разкрива истината за появата на дъщеричката си Касия. Поводът – рожденият ден на момиченцето, но думите й предизвикаха много по-голям отзвук, пише Intrigi.bg.

„Нашето ‘Здравей’ не започна с раждане, а със среща. Ти ни повика… Ти си нашето момиче, ти си нашият избор“, написа певицата, като ясно даде да се разбере, че Касия не е биологично нейно дете, а е станала част от семейството по друг път.

И ако до този момент се спекулираше дали Камелия отново е избрала сурогатна майка – както при сина й Баян – сега думите й звучат повече от категорично: става дума за осиновяване.

Разликата е съществена. Докато Баян се появи след дълго чакане и чрез сурогатство – тема, за която певицата също говори открито – при Касия тя използва напълно различен израз: „среща“ и „избор“. Формулировка, която в подобен контекст рядко оставя място за друго тълкуване.

Историята зад това решение не е случайна. Камелия от години не крие трудностите си да стане майка по естествен път. В различни интервюта тя признава, че е преминала през тежки моменти, свързани с невъзможността да износи дете, както и през редица опити и разочарования.

След появата на Баян, изпълнителката изглеждаше напълно щастлива и удовлетворена, но явно желанието за по-голямо семейство не е стихнало. И вместо отново да тръгне по пътя на медицинските процедури, този път тя и партньорът й са направили различен избор – да дадат дом на дете, което вече ги е „избрало“.

Самата Камелия не влиза в детайли около процеса, но емоционалният й тон говори достатъчно. Постът й не звучи като сензация, а като лично признание – тихо, но силно.

С това разкритие певицата отново показва, че не се страхува да говори за най-личните си битки и решения – дори когато те излизат извън рамките на традиционното майчинство.

А реакциите не закъсняха – фенове я заляха с поздравления и подкрепа, определяйки историята като „истинска любов, без условия“.