Камелия Тодорова баба за трети път

Джаз примата Камелия Тодорова има двоен повод за радост – днес тя празнува рождения си ден, а само преди броени седмици животът ѝ бе озарен от още едно голямо щастие.

В средата на декември легендарната певица стана баба за трети път. Този път в семейството се появи и първото момче – малкият Леон.

„Чудесно се чувствам. Още е много мъничък, за да имам някакви особени преживявания“, сподели Камелия Тодорова в разговор с „България Днес“. Всеотдайната баба активно участва в семейния ритъм и грижите около децата.

„Най-вероятно ще помагам и за Леон. В момента помагам за другото ми внуче, което е по-голямо“, казва певицата. Кеми признава, че за нея е изключително важно всички деца да получават внимание и обич. „Детето не трябва да се чувства само, трябва да му се обръща внимание“, споделя джаз примата с присъщата си откровеност.

Семейството на Камелия Тодорова е не по-малко пъстро и вдъхновяващо от сценичния ѝ живот. За първи път баба я прави дъщеря ѝ Мириам-Ребека, която живее в Германия и също е свързана с музиката, макар и зад кулисите. Нейната дъщеричка носи името Ида. Другата ѝ дъщеря – Рейчъл Роу, избира активния път на сцената и именно тя е майка на малкия Леон, както и на по-голямата му сестричка Изабела. Баща на двете деца е дългогодишният ѝ партньор Страхил Велчев – Кинк.

С усмивка Камелия разказва, че е научила внучките си да я наричат „бабхен“.

Що се отнася до личния ѝ празник, Камелия Тодорова няма да го отбележи с шумно тържество, но изборът ѝ е повече от впечатляващ. Певицата ще присъства на концерта на Грегъри Портър, който включи България в новото си турне. Двукратният носител на „Грами“ ще пее в зала 1 на НДК.