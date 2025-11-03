Камен Куката лъсна в TikTok като горд дядо! (+ВИДЕО)

Плевенският престъпен авторитет Камен Балбузанов-Куката, не остана безразличен към новия тренд сред легендите от сенчестите среди и също си направи Tik Tok, видя „Телеграф“.

Подобно на несебърския бос Димитър Желязков - Митьо Очите, Куката също се държи смирено и възпитано в китайската платформа.

Първото видео, което е публикувал, е от средата на септември. На него Куката позира от луксозния си спортен кабриолет MercedesAMG SL Roadster под съпровода на сръбската песен „Nije mi 22“ на Ана Николич.

Часовник

Може би изборът на това парче не е случаен, а Куката се заявява като романтична душа. В песента се припява: „Аз не съм на 22. Да ме лажеш, да ме обиждаш, да ме нараняваш“. На нейния фон Куката е показал мултимедията на автомобила си, на която е изобразен часовник AMG IWC Watchface, характерен за луксозния клас кола, а самият ъндърграунд герой също е с часовник на ръката, но швейцарски, вероятно Richard Mille. На следващото видео пък вече се показва с луксозния Mercedes, който шпори по улиците на Плевен в компанията на млада дама. Вероятно - дъщеря му Естел. Дамата обаче в последния момент прикрива лицето си с ръка.

Дядо

Оказа се, че куката е станал дядо, тъй като в третата му публикация вече позира с бебешка количка в компанията на Естел Балбузанова. Феновете му пък пишат, че много му отива и му честитят внучето.

Проверка на „Телеграф“ показа, че Куката е станал дядо през януари тази година. Зет му се казва Марио и е нашарен с татуси, издаващи, че е националист и фен на "Левски". Другите му две видеа отново са с лъскавото возило с гъзарския номер 998899, за който е платил 1500 лева по Тарифа №4 на МВР в Категория „Четири по две еднакви", показа справка на "Телеграф".

Очевидно престъпният авторитет демонстрира, че е загърбил съмнителното си минало и се наслаждава на живота си като дядо. Последните му клипчета са от разходка с автомобила в красивия плевенски парк Кайлъка. Коментарите под публикациите му изобилстват от суперлативи от типа: „Браво, Камене, най-големият не само в Плевен!".

И за да не разочарова феновете на другата конкурентна марка, Куката се появи и с последната си придобивка - турбо гъзарско BMW Серия 5 LCI с М пакет. Колата отново е със запомнящ се номер СВ 11111 ВО, който вече попада в Категория „Четири еднакви цифри“ и по Тарифа No4 на МВР струва 7000 лева. Очевидно ъндърграунд легендата може да си го позволи. В края на миналата година Куката излезе от затвора, където излежа 42 дни - остатъка от 4-годишната му присъда за заплахи с убийство и за укриване на надуваем замък отмъкнат от парк Кайлъка.