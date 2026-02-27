Последни
Искаш ли да ми станеш гадже? Ергенът Стоян моли случайни жени за връзка по улиците!

Мачото Чикименто моли случайни жени за връзка, но те му режат мерака 

Проблеми на любовния фронт дебнат ергена Стоян Димов още преди да влезе в романтичното риалити. През септември миналата година юристът с дълбока душа си търсел гадже на случаен принцип... по улиците.

Това се вижда в няколко видеа, качени от самия него в социалните мрежи. Клиповете са част от поредица на Стоян, в която обикаля с микрофон различни местенца и улици, задавайки въпроси на минувачите. В един от тях красавецът се предлага на непознати жени, но никоя от тях не му връзва.

Стоян си пробва късмета и преди романтичното риалити

"Искаш ли да ми станеш гадже?", пита редица мацки този, който сам си лепна прякора Чикименто.

"Не", контрират го всичките до една.

Някои момичета приемат с усмивка шегите на хубавеца, но други го взимат за налудничав и отбягват натрапника уплашено.

Останалите видеа на Стоян са не по-малко скандални за аудиторията. Въпросите му основно се въртят около темата как един мъж да заговори жена. С чиста съвест той пита мало и голямо, че дори и случайните баби.

"Никой не ме е заговарял", засича го една стъписана пенсионерка.

Стоян тича по потенциална плячка - група мацки

Отказите очевидно не смазват дързостта на Чикименто, за когото суетата е естествен начин на съществуване. Образът му е най-противоречив сред този на ергените, а дамите още се чудят дали е естествен - или винаги в роля. Самоличностите му варират постоянно - маските са от крайно романтичен и забавен до странен и понякога дори настъпателен.

Последното се видя добре във вторнишкия епизод, в който ергените имаха мисия да омайват дамите. В стремежа си да е победител гологлавият Чикименто дотолкова навлезе в личното пространство на избраницата си Симона, че почти загуби доверието, а и уважението й. Въпреки това двамата заровиха томахаваките, но само времето ще покаже дали отношенията им ще прераснат в любов.

