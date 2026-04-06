Като на филм! Мариела Нордел се запознава с братовчедка на Уитни Хюстън, докато самолетът им пада

„През 1999 г. пътувах в самолет на компанията „Мексикана“. Полетът ми беше от Мексико сити до Акапулко. И тъкмо излетяхме и нещо стана с двигателите... Всичките изгаснаха, самолетът просто спря“. Това разказа за „България Днес“ известната от телевизионни риалитита кулинарка и пиарка Мариела Нордел.

Бившата съпруга на шведския граф Нордел решила, че животът ѝ свършва и: „Докато падахме, народът в салона изпадна в паника. До мен една двойка американски младоженци се разпищяха. Булката крещеше, че не ѝ се умира. Аз също ѝ намекнах, че ако имам още 15 минути живот, предпочитам да ги изживея готино, а не до пищящи грингоси“, спомня си чаровницата и продължава с разказа си: „Затова помолих стюардесата да ме премести в бизнес класата“. Настанили я до възпитана американска красавица и двете се заприказвали. „Оказа се, че тя е племенницата на Даян Уорлик, бившия американски посланик у нас, която за капак се оказа и братовчедка на Уитни Хюстън!“. Двете жени, напрегнати заради неработещите двигатели, а и заради ужаса на пътниците, решили да разпуснат нервно с алкохол.

„Аз имах една бутилка текила в чантата и ѝ предложих да я изпием като за последно... Как да е, сприятелихме се. То като стигне въпросът до умирачка, всичко помага“, с усмивка на лице разказва къдрокосата Нордел.

Пилотът на самолета бил изкусен летец и въпреки изгасените двигатели успял да приземи летателния съд невредим. „За наш късмет кацнахме безмоторно в една царевична нива, живи и здрави“, с чувство на благодарност и до днес признава Мариела Нордел и допълва, че приятелствата в такива екстремни моменти остават доживот.

„Моята приятелка по съдба и по седалка се оказа актриса, отивала на културна конвенция на афроамериканското кино в Акапулко, известна като „Черното кино“. Та, кани ме тя да съм гост на конвенцията - супер събитие, лукс, всички нощни клубове вечер са заети от черните“, обяснява Мариела Нордел и разбира се, приела с удоволствие поканата. Оказало се обаче, че Мариела Нордел била единствената бяла жена на този шикозен ивент, а там натъкнала на бъдещия президент Барак Обама, който дошъл да почете побратимите по цвят на кожата с официална реч. „Приятели сме и до днес, заради изпитата заедно текила и благодарение на спрелите двигатели“, споделя още незаконната внучка на бившия кубински диктатор Батиста.