Катрин Тасева пак е бременна

Катрин Тасева отново ще става майка. Бившето златно момиче е бременно за втори път, пише "България Днес".

Макар коремчето едва да й личи, гимнастичката вече не крие хубавата новина. Близките и приятелите й знаят, че ще има втора рожба.

Преди няколко дни Катрин и годеникът й Станислав Сивков направиха парти за разкриване на пола на бъдещето дете. За разлика от повечето подобни събития, не избраха сладкиш или фойерверки в розово или синьо. Вместо това бяха сложили детско гардеробче. Синът им Николай го отвори и там се видяха бебешки дрешки в розово. Това видимо развълнува бъдещите родители.

Тасева и Сивков имат син

Катрин и сладкарският бос Станислав са заедно от около четири години. Живеят в Асеновград, откъдето е любимият на бившата гимнастичка. Тасева в началото кри връзката си със Сивков. Ала по време на една от екзотичните им почивки в Канкун призна за авантюрата си с четири години по-възрастния от нея бизнесмен. Сгодиха се, докато тя беше бременна със сина им Николай. Бизнесменът направи запомнящо се предложение в центъра на Пловдив. Малкият им син ще направи три години през юни.

Катрин и годеникът й Станислав Сивков

След края на спортната си кариера Тасева остана близо до гимнастиката. Тя създаде свой клуб в Пловдив. В него тренират стотина малки момиченца, които мечтаят да постигнат успехите й на килима. Направи и първия си международен турнир, в който участваха гимнастички от над 20 отбора. Не спира да се занимава с тях и сега, когато е бременна и очаква втората си рожба. Подготвя тренировъчен лагер на морето през лятото. Той ще е в Созопол.