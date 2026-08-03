Киркоров погреба в Москва праха на майка си и баба си! Лично положи урните в гроба на баща си https://hotarena.net/laifstail/kirkorov-pogreba-v-moskva-praha-na-mayka-si-i-baba-si-lichno-polozhi-urnite-v-groba-na-bashta-si HotArena.net

Филип Киркоров сдържа обещанието си да погребе урните с праха на своите майка Виктория и баба в гроба на баща си Бедрос Киркоров в Троекуровското гробище в Москва, научи „България Днес“.

Руската мегазвезда с български корени лично положи кремираните останки във „вечния дом“ на татко си след близо тригодишно ходене по мъките. Бившият на Алла Пугачова не успяваше да получи разрешение за преноса на праха на майка си и баба си от Малашевските гробища в София до руската столица. Заветната санкция обаче най-после е била получена през март т.г., но по думите на Киркоров, след като в случая се е намесило руското Външно министерство. На панихидата на баща си на 24 март Филип се зарече, че на рождения му ден в края на юли ще положи урните с праха на майка си и баба си в неговия гроб. „И затова моментът няма да е само тъжен, а ще бъде и радостно събитие“, подчерта руското естрадно светило.

Сегашната церемония на Троекуровското гробище се е състояла в много тесен кръг, става ясно от клипа, дело на Феликс Грозданов, един от личните видеографи на прочутия изпълнител. На нея не присъстват двете деца на певеца - 15-годишната Алла-Виктория и 13-годишният Мартин. Те са редом до знаменития си татко на панихидата на дядо си Бедрос в края на март, когато Филип постави паметник на гроба му. Тогава екссъпругът на примадоната на руската естрада бе поканил и свещеник, въпреки че изобщо не спада към звездите, религиозни фанатици. На клипчето от препогребването на урните с праха на майка му и баба му на Троекуровското гробище този път обаче изобщо няма духовно лице.

Освен спънките от бюрократично естество пред транспортирането на тленните останки на майка му и баба му от София в Москва, изредени от самия Филип Киркоров - „влизането на България в еврозоната, приемането на еврото и политическата ситуация“, немалка роля в задържането на процедурата е изиграло и това, че не е могъл да открие подходящи урни.

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Киркоров така и не поясни праха на коя от бабите си пренася в руската столица - по майчина или по бащина линия. От друга страна, Филип не е разказвал никога публично къде е гробът на майката на Бедрос Киркоров, който произлиза от род на арменци, заселили се във Варна още след кървавите погроми в Турция от 1915 г.

Руският топизпълнител обаче винаги е подчертавал своята огромна привързаност към майка си Виктория Лихачова, дългогодишен организатор в съветския Госконцерт. Тя обаче губи битката с рака, когато Филип е само на 27 години и току-що се е оженил за Алла Пугачова.

В своето прочуто интервю от края на миналата година руската прима призна, че е вдигнала сватба с 18 години по-младия Киркоров не от „романтични чувства“. „Баба му, циркова артистка, беше близка приятелка на моята баба“, довери Пугачова.

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В 4-часовата си изповед пред руската журналистка Катерина Гордеева знаменитата певица твърди още, че бабата и майката на Филип Киркоров я молели да се омъжи за него, да помогне с този брак на младия талант. „А малко преди да почине, майката на Филип ме закле да не го оставям, да му бъда като майка“, разкри още Алла Пугачова.