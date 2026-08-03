Тони Стораро: Ще вкарам Емрах в правия път! (Дава му още 1 година)

„Ще направя така, че Емрах да бъде достоен наследник на фамилията Стораро. Ще го вкарам в правилния път. Давам му още една година. Ще стане примерно и добро момче“, зарича се Тони Стораро в специалното си интервю за Мон Дьо по Нова телевизия навръх 50-ия си рожден ден.

По случай празника певецът говори откровено за най-малкия си наследник и признава, че като баща най-тежко преживява всяка негова грешка. Въпреки скандалите около отрочето му певецът е убеден, че той ще успее да остави трудния период зад гърба си. По думите на Тони най-малкият му син вече е осъзнал част от грешките си, но трудно понася факта, че остава без книжка, пише "България Днес".

„Казах на Емрах, че не трябва да прави такива работи. Виждате какво става по пътищата в България. Много му липсва шофирането. Приятелите около него също му повлияха“, разкрива гласовитият шумналия.

Според изпълнителя на хита „Отличен 6“ славата на фамилията често тежи повече, отколкото помага. „По-трудно е да съм бащата на Фики и Емрах, отколкото да съм Тони. Имам чувството, че каквото и да направи Емрах, веднага става новина. Но аз съм му баща и винаги ще застана зад него“, категоричен е певецът. Стораро използва случая да отправи

остри думи

и към случващото се в попфолка, като е убеден, че сцената все повече се пълни с хора, които разчитат на голота и провокации вместо на талант.

„Това вече не е музика, а чисто порно. Ако искат да се занимават с тази професия, първо да се научат да пеят, а после да се качват на сцената“, отсича рожденикът, който отпразнува пищния си юбилей край морето.

Човека глас навърши 50 години в неделя, а още в събота посрещна специалния повод, пеейки големите си хитове в препълнен клуб в Слънчев бряг. На участието му бе и близкият му приятел, колега и набор Константин, който също чества своята 50-годишнина в средата на юли. След серията летни участия Тони си е оставил пет дни почивка и най-вероятно ще слее празника с кратка морска ваканция заедно със семейството си. Синът му Фики също е съчетал своите участия, така че през тези дни да бъде на родното Черноморие.

Ден преди рождения си ден Тони представя новата си прочувствена балада „Липсваш ми, любов“ и собствената си безалкохолна напитка, която се разпродава светкавично бързо. Кулминацията на празненствата ще бъде през есента, когато Тони ще изнесе големия си юбилеен концерт. За първи път в един оркестър ще се съберат 18 музиканти, свирили с легендарния Василис Карас и с гръцката звезда Константинос Аргирос.

Празникът на легендата на попфолка е уважен и от десетки негови близки приятели и колеги. Анелия пожелава на Тони „Само напред и нагоре!“, Азис го нарича „Бог на музиката“, Фики благодари на баща си, че го е научил на чест, труд и любов към семейството, а Емрах признава, че измерва живота не в години, а в уроците, които е получил от него.

Емрах: Пеша няма да ме видите!

Последните месеци се оказаха бурни за Емрах Стораро. В края на юни Административният съд окончателно потвърди наказанието му за незаконната гонка с попфолк певеца Константин, заснета през 2025 г. Санкцията е една година без книжка и глоба от 3000 лева.

Само дни след съдебното решение изпълнителят отново се оказа в центъра на скандал, след като бе заснет с луксозното си „Порше“ да преминава през пешеходната зона в Стария Созопол. Случаят предизвика широк обществен отзвук, а кметът на морския град настоя шофьорът да бъде санкциониран. След разразилата се буря Емрах публикува видео, в което обеща, че повече няма да допуска подобни издънки.

„Четвърти път няма да има", заяви певецът и увери, че занапред ще бъде много по-внимателен зад волана. Малко след това фолкаджията сам предаде шофьорската си книжка, като се пошегува с думите: "Пеша няма да ме видите".

Останал без книжка, изпълнителят качва носталгични кадри зад волана, с които показва колко много му липсва да бръмчи с любимите му автомобили.