Клъцни-срежи! Мис България доволно се похвали с ново носле (ФОТО - преди и след)

Малко, чипо, право и добре оформено. Така изглежда новото носле на Мис България 2020 Венцислава Тафкова, видя Intrigi.bg.

Изгряващата звезда в поп фолка доволно позира с новата си придобивка за селфи, а тунингът се забелязва, без да необходимо да си особено наблюдателен. С подобна нова визия се сдобиха преди време и чалга дивите Преслава, Галена, топ моделът Моника Валериева и известната неслучайно като Мис Нос Тамара Георгиева.

Дали всички посещават един и същ пластичен хирург, не е ясно, но е факт, че визиите им са доста сходни след направената ринопластика.

„Нямам корекции по себе си, освен бюста“, бе заявила преди време самата Венцислава Тафкова, като побърза да добави, че не е против пластичните операции, стига да са с мяра и естетика.

Явно подготвяйки се за музикалната сцена, Венцислава е решила да последва примера на колежките си в поп фолка и да не се цепи от колектива на чипите нослета.

Ето как изглеждаше нослето й преди ринопластиката.