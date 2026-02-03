Кольо Брадата: Личо Стоунса остана с белези по лицето като Гари Мур след катастрофа

Една от легендите на пловдивския рок - барабанистът и бас китарист от емблематичния джаз бенд "Бели, зелени, червени" Николай Динков - Кольо Брадата, каза с болка в гласа за "България Днес", че "вече пети ден е в траур" заради кончината на своя колега и близък приятел - ненадминатия БГ китарист Илия Караянев - Личо Стоунса.

"Бяхме неразделни с Личо цели 10 години. Свирихме през това време само парчета на Джими Хендрикс и "Дийп Пърпъл". Помагах му, когато му се развали музикална техника, както и той на мен. Често си ходехме на гости. Последния път, когато отидох да му оправя велосипеда, си тръгнах след два дни", довери за вестника рокаджията ветеран от Града на тепетата. И допълва, че вечерта след опелото на Стоунса е направил първия джемсешън с рок музика и песни в негова памет в блус бара си заедно с трима млади местни музиканти.

"Направихме с Личо за неговата 60-годишнина и първия му концерт в България след връщането му от Швеция. Той получаваше шведска пенсия и нямаше право няколко години да получава допълнителни доходи, а след изтичането на срока - пък до определен таван над пенсията. Направихме концерт и за 70-ия му рожден ден", разказа за "България Днес" Брадата.

Рок ветеранът от Филибето не скри и тежките последици за легендата на китарата, които му остават доживот.

"Беше го блъснала на светофар кола, управлявана от жена. Кракът му е бил счупен лошо. Носеше си и белезите на лицето. Но те изобщо не го загрозяваха, напротив - заради тях съвсем заприлича на друг световен идол на китарата - Гари Мур", посочва музикалният събрат на Стоунса.

"Личо в последно време не излизаше много-много навън. Даже го бях поканил в моето заведение да се видим, да посвирим, но той ми вика: "Трябва с мен да дойде някой, защото няма да мога да се прибера после". Деня, в който почина, се обадих на сестра му Ели. Тя ми каза, че брат й е боледувал, но не спомена точно от какво. Двамата живееха в един апартамент, помагаха си взаимно, Ели има и син. А Личо и Лили Иванова наистина имаха любовна връзка, това го знаеха всички, той така и не се ожени, въпреки че имаше едно момиче покрай него", сподели Кольо Брадата.

Той е категоричен, че до последно Личо Стоунса е бил олицетворение на свободата. На младини визията му дразнела "народната милиция".

"Един път го спрели милиционери, за да го питат защо ходи с такава дълга коса. А той им отговорил, че се снима във филм. След известно време пак го спрели. "Защо, казали му, си пак с дълга коса? Този филм не свърши ли?". "А, не, отговорил им Личо, той е многосериен", спомня си някои от незабравимите бисери на покойния рок великан Николай Динков - Кольо Брадата.