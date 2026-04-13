Конфликти на интереси и прозрачни схеми в „Капките”

Шоуто на Нова телевизия „Като две капки вода” хем е най-гледаното в родния ефир, хем пък не спира да дразни с прозрачни схеми за лансиране на определени изпълнители, близки до продуцента Маги Халваджиян. Миналата неделя това се случи не със състезател, а с новата менторка Михаела Маринова. След като уволниха Етиен Леви, за да я сложат на неговото място, сега пък от екипа я извадиха на сцената, за да имитира Уитни Хюстън във вечерта на дуетите. Накрая, очаквано, я класираха първа заедно с младата Симона, с която пя.

Победата във вечерта на дуетите уж се пише в архива на Симона, но остави горчив вкус, че именно присъствието на Михаела Маринова до момичето е реалната причина за високата му оценка. Двете трябваше да изпълнят дует на Марая Кери и Уитни Хюстън, като Мишето взе ролята на Уитни. Оценката трябваше да е не за нейното изпълнение, а за Симона, но зрителите се вбесиха, че за пореден път им натрапват Маринова. „Със сигурност са можели да намерят и друга, която да имитира Уитни, но така Мишето нямаше да се изяви”, ядосват се хората. Никой не отрича вокалните качества на новата менторка, но заради неотменното й присъствие навсякъде хората вече се дразнят. Миналия понеделник те коментираха, че за първи път „Марая Кери” е пяла по-добре от Уитни Хюстън, но въпреки това двете са взели победата.

Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро обясниха, че специално за тази вечер 10-те точки на менторите за изпълнителя, който най-много им е харесал, този път няма да се присъждат. Това решение било взето, защото искали да работят честно, а не е честно Мишето да участва в дуетите и след това да има право да гласува за тях като ментор. Това не убеди зрителите, че победата е истинска. Самата Михаела не оценява никого, но това не може да гарантира, че останалите не са класирали на висока позиция дуета й именно заради нея, а не заради работата на Симона. Хората се радват за успеха на Мони, но новата менторка ги дразни дори само с присъствието си. „Браво, Симона! Михаела е пълен ужас!”; „И Михаела ли е с паркинсон?! Съсипа песента!”; „Този дует го провали „музикалният педагог”. Мишето имитираше ония фигурки в колите и камионите едно време, дето им се клатиха главите”; „Клатеше си главата като Софи Маринова... Учи другите на нещо, което сама не умее”, ядосват се хората.

Това не беше единственият проблем за вечерта. Сериозни критики отнесе и идеята сред имитациите да се включи парче на Глория и Азис, който е член на журито. Това е хитът им „Не сме безгрешни”, изпълнен от Емилия в дует с миналогодишния победител – Вениамин. Очаквано, Азис им даде максималните 11 точки в личната си красация. Той практически оцени своята собствена песен като най-добрата за вечерта.

Впечатляващата имитация в случая беше на Вениамин в ролята на Азис, но точките отидоха при Емилия, която по никакъв начин не наподоби колежката си Глория. Подобна беше ситуацията в дуета на Виктор като Ед Шийрън с Орлин Павлов като Том Джоунс. Орлин направи перфектна имитация, но Виктор нямаше нищо общо с оригинала. Азис поздрави Орлин и оцени Виктор доста скромно, но явно не чу колко далеч беше Емилия от Глория и я класира на първо място в личната си класация. Като се изключи менторката Махаела, Азис тази година се очертава като най-дразнещото за зрителите лице в „Капките”. Хората все повече се чудят защо въобще е поканен в журито.