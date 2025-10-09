Край на надувките: Ивелин от "Величие" скочи от Макларъна в женско Рено (СНИМКИ)

Ивелин Михайлов рязко е снижил нивото. Фараонът от Ветрино доскоро ходише на работа в Народното събрание с мощен джип и заобиколен от охрана, но вече паркира край Партийния дом кокетно оранжево „Рено“, което приляга повече за дами.

Преди дни фоторепортерите на ПИК засякоха председателя на „Величие“ в нарушение насред жълтите павета.

Колата на Михайлов се оказа с поставена скоба, тъй като очевидно собственикът ѝ не бе заплатил платения престой на паркинга пред бившия мавзолей.

Когато служителите на Центъра за градска мобилност притигнаха на място, за да „освободят“ реното на политическия лидер, той изглежда, че се възползва от депутатския си статут, показвайки им служебната си карта, за да се размине с глобата.

Изненадващо този път Михайлов бе без дежурната си охрана. През март, когато дойде да положи клетва като депутат, той се разходи тежко-тежко из периметъра около парламента в компанията на двама гавази, облечени с камуфлажно военно облекло. Здравеняците придружиха лидера на „Величие“ до новото му работно място, а на излизане го чакаха отпред.

И докато тогава мощният му джип бе с варненска регистрация, сега оранжевото „Рено“, с което се придвижва Михайлов, бе със софийска регистрация. Почти сигурно е, че колата не е негова собственост, тъй като началникът на величавата парламентарна група, която влезе в парламента през задния вход, има проблеми с Националната агенция за приходите. Оттам запорираха няколко автомобила на „Исторически парк“ АД – „Мини Купър“, JEEP, „Тойота Аурис“ и товарен автомобил „Шкода“.

Из кулоарите на парламента се майтапят с Ивелин Михайлов, че вероятно е сменил джипа с миниколичка като „Рено“, понеже майка му му е врътнала кранчето с парите.

През пролетта той съобщи, че всички негови средства са запорирани, като по онова време финансово разчиташе на майка си.