Край! Разследващите казаха самоубил ли се е Тодор Славков

Приключи разследването за смъртта на Тодор Славков, който се самоуби през юли месец в старозагорското село Асен. Според направените изводи няма следи от чужда намеса в трагичната случка.

Това споделиха източници на "България Днес" от полицията в Стара Загора. Официално потвърждение за това няма, защото институциите, които ръководят разследването, мълчат на отправените им многобройни запитванията по случая.

"Никой не ни е разпореждал да извършваме допълнителни проверки по случая със смъртта на Тодор Славков. Нито да преглеждаме записи, нито да разпитваме други свидетели или пък тези, които вече са разпитани, да бъдат отново разпитани. Ако от прокуратурата не ни дадат насоки, то това означава, че разследването е приключило. Всичко сочи само и единствено към самоубийство. В момента не работим по случая. Важно е да уточним, че не сме открили нищо, което да сочи, че има чужда намеса в смъртта на Славков", споделят нашите източници, които смятат, че щом не са им дадени допълнителни насоки за разследването, то такова вече няма.

"България Днес" се допита и до прокуратурата в Стара Загора. Изпратихме официално запитване, но отговор така и не получихме в рамките на повече от един месец.

Фактът, че Тодор Славков бе погребан само три дни след трагичната случка, говори сам по себе си. В случаи, в които има съмнение, че дадено лице не се е самоубило, а има чужда намеса, тялото служи като веществено доказателство. Трупът се оставя в хладилна камера, докато разследването не приключи. Малък Тошко бе погребан, вече разследване няма и по всичко личи, че случаят ще бъде затворен (официално) в най-скоро време. Всичко остава една ужасяващата трагедия, но не и убийство, както смятат някои хора.

На 21 юли стана ясно, че внукът на Тодор Живков е открит мъртъв с куршум в главата в имот в село Асен. Сигналът е подаден на 21 юли в 16:49 ч. на тел. 112. На място веднага изхвърчат полицейски и медицински екипи. Извършен е оглед на мястото и е назначена съдебномедицинска експертиза, която скоро официално потвърждава, че става дума за самоубийство. Трагедията се разиграва в имот на президента на "Локомотив" (Пловдив) Христо Крушарски.

Тодор Славков се самоубива със законно притежаван револвер калибър 22. По време на разследването така и не са открити данни за насилствена смърт или някаква намеса в трагичната кончина на Малък Тошко.

Две седмици преди Славков да сложи край на живота си, моли Крушарски да отседне за известно време в къщата му за гости в село Асен. Президентът на "Локо" (Пловдив) му казва, че няма проблем, тъй като с бащата на Малък Тошко - Иван Славков, са били големи приятели. Мнозина смятат, че Славков дълго е обмислят самоубийството си и това е и причината да го направи. Славков се самоубива на датата, на която умира майка му.

Въпреки всички доказателства някой от най-близките на Малък Тошко се съмняват, че той сам е сложил край на живота си.

Подозрения в тази посока дава и мистерията, защо всички негови съобщения във вайбър са изтрити. Не е ясно дали това е направил самият Славков, или някой, който му е бил на гости. Не се знае и дали Малък Тошко е имал посетители по време на престоя в къщата за гости. Тези въпроси остават без отговор, който може би никога няма да пристигне.

Аверите му смятат, че има нещо гнило

"Тошко никога не би посегнал на живота си. Той беше човек, който обича живота и всичко в него. Малко е вероятно да се самоубие, но очевидно никога не можеш да бъде сигурен и да знаеш какво е в главата дори и на най-близките ти." Това смятат най-приближените приятели на Тошко, които го познават от десетки години.

Някои от приятелите на Тошко все пак допускат самоубийството като възможен сценарий. Причината е, че Тошко е искал да се види с тях, преди да се гръмне, и им е повтарял, че ги обича.

На мнозина от тях Славков се е обадил няколко седмици преди да дръпне спусъка. Казал им е, че ги обича и иска да се видят. Някои от тях успяват да се видят с него, но други не намират време. Близки на Малък Тошко споделят, че няма да си простят, че не са могли да му отделят време заради напрегнатото си ежедневие.