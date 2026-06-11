Кристин Илиева: След 50 операции, белезите ми показват, че оцелях (СНИМКИ)

Не приемам белезите със срам, а като доказателство, че съм оцеляла. Това споделя моделката Кристин Илиева, която пострада при катастрофа с певицата Дивна. Признанието й идва на представяне на изложбата "Под кожата", която представя известни българки, пише "България Днес".

В проекта на журналиста Вяра Младенова и фотографа Радина Ганчева дамите говорят за изпитанията, с които ги е сблъскал животът, и душевните белези, които са им останали. Изповедите им измъква бившият репортер на "България Днес" Кристина Димитрова.

Кристин Илиева разказва, че вече е преминала през 50 интервенции за възстановяване на крака й.

"Знам какво е да носиш белези, които хората виждат. След всичко, през което преминах, разбрах, че истинската сила не е да бъдеш перфектен, а да продължиш напред, когато животът те е счупил. Чакат ме още операции, но съм тук - усмихвам се, мечтая. Белезите не са край на историята, понякога са началото на най-силната ни версия", категорична е хубавицата. Въпреки травмата си тя не спира да обикаля изложбената зала на високи токове, макар и накуцвайки.

Кристин Илиева благодари на семейството и приятелите си за подкрепата Снимки: "България Днес"

За предизвикателствата говори и една от най-красивите българки Жени Калканджиева. Като шеф на модна агенция тя работи с млади хора, но с душевни белези.

Младежите споделят болките си с авторитети и идоли, не толкова с родителите си, забелязва Жени. Затова приканва известните да отправят послания към тийнейджърите да говорят за проблемите си.

Жени Калканджиева призова известните личности да говорят за проблемите с младите хора Снимки: "България Днес"

"Не е важно колко пъти ще паднеш, а да се изправиш и продължиш. Трудно е след болката, но има светлина", заявява Ива Екимова. След загубата на съпруга си Дими от "Сленг" тя споделя, че ежедневно е укрепвала вярата си.

Помагат й книгите на писателката Мария Лалева, която е водеща на събитието. Мъдростите й са докоснали и вдовицата Бояна Шарлопова, която след смъртта на известния си съпруг става психотерапевт.

За болката си говори и бизнесдамата, писател и бивш депутат Юлияна Дончева. Като малка травма я отказва от спортна кариера.

"Историята беляза целия ми живот. Криех белезите си, но минах пластични операции за прикриване и вече съм го преодоляла. Човек трябва да разчита на собствените си сили", съветва Дончева.

В проекта участва и първият медицински татуист Анна Йотова, която помага на жени, оперирани от рак на гърдата, да заличат белезите си. Тя сподели пред "България Днес", че покрай работата си вече се чувства психолог.

"Много пациентки изпадат в депресия или състояние на неувереност. Това ги тласка към някои крайности като например да отказват да се съблекат пред съпрузите или партньорите си, с които са прекарали десетилетия", посочва Анна.

Ива Екимова с новата си любов Снимки: "България Днес"

Част от известните дами от проекта - Юлияна Дончева, Ива Екимова и Бояна Шарлопова Снимки: "България Днес"

Жени Калканджиева си поприказва с Гого Лозанов и съпругата му Галя Снимки: "България Днес"

Гого Лозанов е куратор на изложбата Снимки: "България Днес"

Двигателят на проекта Вяра Младенова с една от музите си Кристин Снимки: "България Днес"

Обичаната писателка Мария Лалева бе водеща на събитието Снимки: "България Днес"