БОМБА В ХАЙЛАЙФА! Бербатов заряза всичко заради Яна Титова, тя призна: Изумена съм от него! https://hotarena.net/laifstail/bomba-v-haylayfa-berbatov-zaryaza-vsichko-zaradi-yana-titova-tya-prizna-izumena-sam-ot-nego HotArena.net

Димитър Бербатов хвърля ръкавицата на майсторите в моноспектаклите Мариус Куркински и Камен Донев. Бившият футболист от есента ще им конкурира театралните сцени, тъй като тръгва на турне с авторския си моноспектакъл „Разкодиране“. Стартът ще бъде даден в родния му Благоевград на 9 септември, а датата е избрана символично – Бербатов е роден през септември, а и цялата му футболна кариера е свързана с номер 9. Премиерата ще е точно в 19:09 часа.

Бербатов вече пусна клипчета с имитации на Марлон Брандо, и то в емблематичната му роля от киношедьовъра „Кръстникът“. През 2018 година той дебютира на големия екран, играейки мафиот във филма „Революция Х“. Още тогава той загатна, че има амбиция да се развива в тази сфера. И ето че сега се качва на театралната сцена.

„Нямам самочувствие на театрален актьор, защото аз не съм такъв“ , каза той пред журналисти. „Но след като излезе моята автобиография, това беше логичното продължение – да разкажа историята си, срещайки се лично с хората. Ще се опитам да бъда разказвач на истории, а и публиката да разбере как самият аз съм разкодирал футбола.“

За авторския си моноспектакъл бившият футболист се довери на режисьорката Яна Титова, която работи и по биографичния филм за примата на родната естрада Лили Иванова.

Режисьорката Яна Титова без колебание е приела да започне работа по моноспектакъла „Разкодиране“. Сега, в творческия процес, тя е пълна с искрено възхищение пред огромната дисциплина и памет на Бербатов.

„Той ме изумява колко бързо учи текст – нещо, което понякога затруднява дори професионални актьори. Справя се страхотно“ , споделя Титова.

За нея Бербатов притежава вроден актьорски талант и силно присъствие на сцената. Тя вярва, че нашите млади хора, които в момента търсят своя път в живота, ще дойдат да гледат моноспектакъла и ще се вслушат в думите на бившия футболист.

Убедена е, че той има голям актьорски потенциал. Тя не крие, че в началото е имала известни притеснения как ще се справи спортист в изцяло нова сфера, но Бербатов бързо ги е разсеял с представянето си.

В момента Димитър Бербатов се подготвя усилено. В спектакъла ще бъде включена мултимедия и видео, показващи емблематични и невиждани досега моменти от футболната му кариера, както и от личния му архив.

Билетите за спектакъла вече са в продажба, а цената им от 40 евро е съобразена с високото качество на продукцията. След Благоевград, спектакълът ще гостува в градовете Пазарджик, Стара Загора и Плевен.