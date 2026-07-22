БОМБА В ХАЙЛАЙФА! Бербатов заряза всичко заради Яна Титова, тя призна: Изумена съм от него!

Димитър Бербатов хвърля ръкавицата на майсторите в моноспектаклите Мариус Куркински и Камен Донев. Бившият футболист от есента ще им конкурира театралните сцени, тъй като тръгва на турне с авторския си моноспектакъл „Разкодиране“. Стартът ще бъде даден в родния му Благоевград на 9 септември, а датата е избрана символично – Бербатов е роден през септември, а и цялата му футболна кариера е свързана с номер 9. Премиерата ще е точно в 19:09 часа.
Бербатов вече пусна клипчета с имитации на Марлон Брандо, и то в емблематичната му роля от киношедьовъра „Кръстникът“. През 2018 година той дебютира на големия екран, играейки мафиот във филма „Революция Х“. Още тогава той загатна, че има амбиция да се развива в тази сфера. И ето че сега се качва на театралната сцена.
„Нямам самочувствие на театрален актьор, защото аз не съм такъв“, каза той пред журналисти. „Но след като излезе моята автобиография, това беше логичното продължение – да разкажа историята си, срещайки се лично с хората. Ще се опитам да бъда разказвач на истории, а и публиката да разбере как самият аз съм разкодирал футбола.“
За авторския си моноспектакъл бившият футболист се довери на режисьорката Яна Титова, която работи и по биографичния филм за примата на родната естрада Лили Иванова.
Режисьорката Яна Титова без колебание е приела да започне работа по моноспектакъла „Разкодиране“. Сега, в творческия процес, тя е пълна с искрено възхищение пред огромната дисциплина и памет на Бербатов.
„Той ме изумява колко бързо учи текст – нещо, което понякога затруднява дори професионални актьори. Справя се страхотно“, споделя Титова.
За нея Бербатов притежава вроден актьорски талант и силно присъствие на сцената. Тя вярва, че нашите млади хора, които в момента търсят своя път в живота, ще дойдат да гледат моноспектакъла и ще се вслушат в думите на бившия футболист.
Убедена е, че той има голям актьорски потенциал. Тя не крие, че в началото е имала известни притеснения как ще се справи спортист в изцяло нова сфера, но Бербатов бързо ги е разсеял с представянето си.
В момента Димитър Бербатов се подготвя усилено. В спектакъла ще бъде включена мултимедия и видео, показващи емблематични и невиждани досега моменти от футболната му кариера, както и от личния му архив.
Билетите за спектакъла вече са в продажба, а цената им от 40 евро е съобразена с високото качество на продукцията. След Благоевград, спектакълът ще гостува в градовете Пазарджик, Стара Загора и Плевен.