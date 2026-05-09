Лео Бианки: Бях влюбен в „Джирото“, но след случая с Пирата, не е същото

Лео Бианки, италианецът, който избра България за своя втора родина, признава, че за него Джирото е загубило своя романтичен ореол след епичния скандал с Марко Пантани-Пирата в края на 90-те.

„Като почти всеки италианец и аз бях влюбен в „Джирото“, но след това, което се случи с Пирата, за мен състезанието вече не е същото“ – признава известният кулинар пред „България Днес“.

„За мен Пантани беше това, което са за италианския футбол Алекс дел Пиеро и Франческо Тоти.“

Пирата доминира в Обиколката на Италия през 1999 г., когато внезапно е отстранен от състезанието в Мадона ди Кампильо заради завишени нива на веществото хематокрит в кръвта. Въпреки че това се счита за индикация за допинг, мнозина тогава вярват в неговата невинност.

Години по-късно се появиха сериозни разследвания, според които италианската мафия е била замесена в неговата дисквалификация. Твърди се, че структури на Камората са манипулирали кръвните тестове на колоездача, за да не спечели състезанието, тъй като негова победа би им донесла огромни загуби от залагания. Скандалът пречупва кариерата и психиката на Пантани, който умира при мистериозни обстоятелства през 2004 г. в хотел в Римини от свръхдоза кокаин. И до днес съществуват теории за неговото убийство.

Въпреки че вече не следи отблизо колоезденето, Лео Бианки е щастлив, че „Джирото“ е в България, защото това е възможност много хора да се запалят по този спорт.

„Ентусиазмът, с който хората навсякъде посрещат състезанието, е наистина заразителен – казва Лео Бианки. – Напълно е възможно това първо Джиро ди Италия в България да е само началото на нещо по-голямо!“

От състезанието се вълнува и Мис България Свят Вероника Стефанова. Тя също има близка връзка с Италия, след като работи като модел в меката на модата през последните 10 години.

„Страхотно е, че има такова състезание в България – казва Вероника пред „България Днес“. – Така и не успях да се науча да карам колело, но дъщерите ми се справят отлично. „Джирото“ е чудесен пример за младите хора, за да се откъснат от заведенията и екраните. Колкото повече деца се запалят, толкова по-добре. Възхищавам се на дисциплината и енергията на колоездачите. Това е голяма реклама за България, толкова много хора ще гледат състезанието. Аз от 10 години работя като модел в Италия и знам колко се вълнуват хората там от спорта. Ще заведа децата на финала в София, сигурна съм, че ще е голямо изживяване за тях. От пътищата ни има какво да се желае, понякога е трудно пеша да ходиш по тях, да не говорим за каране на колело.“