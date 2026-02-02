Последни
Личо Стоунса отказвал да се лекува! (Страдал от тежко заболяване)

Каролина Церовска
847

„Личо Стоунса страдаше от тежко заболяване, но не искаше да се лекува."

Това разкри пред „България Днес" с нескрита болка от загубата на рок ветерана именитият композитор, също родом от Пловдив, Стоиц Гъдев.

"Познавах много добре Личо. Ние сме съседи, на 20 метра един от друг. И много често се виждахме. Много обичахме не само да слушаме музика, но и да я анализираме“, разказва Гъдев.

"Но през лятото Личо си изключи всички телефони. Всичко! Фейсбук, телефони... и никой не знаеше какво става. Не искаше да общува с никого. Ей така си отиде Личо, както живя. Без да се лекува, без нищо, а е имал онкологично заболяване. Един колега случайно ми каза. Видял е сестра му и тя споделила, че той е много тежко болен, много е зле.

И сигурно само тя и племенникът му са го виждали, преди да почине. Последно го видях долу пред блока. Викам му, че много е отслабнал, а той ми отговори: Ами защото малко ям". И на мен не ми каза за болестта си. Не е взимал лекарства. Това го знам от сестра му. Нищо не е взимал! Как е изтърпял тези болки, просто не мога да си представя", удивлява се на стоицизма на Стоунса неговият колега и комшия.

Той не може да се примири, че „много хора взеха да си правят пиар дори и със смъртта на Личо“. „Аз съм просто вцепенен“, каза Стоиц Гъдев.

Композиторът от Града на тепетата поясни пред "България Днес", че връзката на Личо Стоунса с Лили Иванова трябва да се разглежда не само в личностно, но и в професионално измерение. Двамата направиха може би най-хубавата плоча на Лили - "Наше лято". Те имат голямо общо творчество зад гърба си, стотици концерти в бившия СССР. Но Личо дава звука, китарата в „Наше лято“. Лили няма по-добра плоча. И няма и да има“, смята Стоиц Гъдев.

Πο думите мy една от най-големите заслуги на Покойния легендарен рокаджия e "в Пловдив да погледнат на китарата по нов начин“. „Защото той си беше първият тук, говоря за рокендрола, който в онези времена не беше музика, правена иху-миху, като в днешните, чалги-малги, за забавление. Той беше свобода! И рок музикантите с прически, с облекла, дразнеха. Кого дразнеха - системата. И той си остана верен на този дух. Другите се примириха някак си. А той не можа да го направи“, възхищава се на смелостта да бъде със свободен дух в несвободно време Гъдев.

 

