Лили изду устни, феновете в шок: Красотата идва от класата, не от филъри

Румен Димитров
Примата на българската естрада Лили Иванова отново изненада почитателите си. На един от последните си концерти легендата, която скоро ще навърши 90 години, се появи с осезаемо променено лице. Устните на певицата бяха значително по-обемни от обичайното, особено долната, която изглеждаше неестествено уголемена и леко увиснала, което веднага направи впечатление на присъстващите.

 

„Като че ли беше направила нещо с устните си. Дори когато пееше, се виждаше колко са подути, а гласът ѝ леко се променяше“, коментира жена от първите редове. Друга зрителка добавя: „Всички я обичаме, но изглеждаше различно. Сложила е хиалурон, няма как да не се забележи.“

 

Естетичните процедури не са нещо ново за Лили Иванова – те са част от нейния стремеж да остане вечно млада. Този път обаче дори най-верните ѝ фенове останаха леко изненадани – за някои промените по устните ѝ изглеждали прекалени и неестествени. „Когато си на такава възраст, красотата идва от класа, не от филъри“, споделя дългогодишна почитателка.

 

Въпреки това повечето зрители са единодушни: за тях Лили остава икона, независимо от естетичните промени. Според очевидци по време на концерта певицата изглеждала видимо по-уморена от обикновено – стояла почти неподвижна на сцената и движела основно ръцете си, докато пее. Някои нейни близки почитатели неофициално споделят, че напоследък тя внимава повече с физическите натоварвания – все пак е на възраст, при която всяка по-сериозна активност изисква усилие.

Феновете обаче остават предани и я защитават от критики. В социалните мрежи мнозина публикуваха нейни снимки с коментари като: „Красива е, каквато и да е – няма друга като нея“. Други пък с усмивка добавят: „По-добре с малко хиалурон, отколкото без усмивка“.

 

Засега примата не е коментирала промените във външния си вид, но на официалните снимки от концерта се вижда ясно, че устните ѝ са с по-изразен обем. Самата тя обаче запазва обичайната си хладнокръвна усмивка, писа "Ретро".

