Лили: Никога няма да ме видите в политиката!

Имам травма, нарочиха баща ми за комунист, после за фашист, казва изпълнителката

"Никога няма да ме видите в политиката! След случаите с баща ми, когото нарочиха за фашист, а преди 9 септември за комунист, това остана дълбока травма у мен. Затова се държах на дистанция от политиката. Така е и до днес."

Това казва популярната ни изпълнителка Лили Иванова в книгата на Георги Тошев - "Лили". Въпреки че не иска да участва в създаването на законите, певицата гласува на почти всички избори и никога не се отказва от това си право. Дни след последния избор на управляваща партия Лили Иванова има рожден ден и става на 87. С думи и дела и досега знаменитата певица показва, че годините са само цифра, и продължава с концертните турнета, а на 24 май ще я видим и отново в зала "Олимпия" в Париж.

Въпреки успехите у Лили е останало едно тъжно чувство, свързано с баща й Иван.

"Случката, която ме промени и накара да спра да споделям с приятели и да се затворя, бе страхът от изоставяне. Същият страх като по време на войната, когато баща ми замина на фронта и дълго време не знаехме дали ще се прибере. Слава на Бога, той се върна жив", споделя певицата в книгата.

Ранният социализъм не прощава на предприемаческия дух на татко й, който е пратен за два месеца в затвора веднага след като се връща от войната. Защото бил частник. След като го пускат на свобода, конфискуват камионите му. Бащата на Лили става тъжен, обезверен, често затворен. Вече е обикновен шофьор. Парите в семейството рязко намаляват, въпреки това настоява майка й Мария да не работи, а да се грижи за Лили и сестра й. Дните си минават и в един хубав ден баща й се оказва затворен в участъка.

"Всяка вечер го чаках да се върне. Тайно плачех, защото не исках да разстройвам мама. Тя беше замислена, сякаш отнесена...Известно време не разбирах какво се случва, докато един ден мама не ми каза: "Ела да видиш къде е баща ти". Хвана ме за ръка, трябва да съм била някъде 7-годишна. Отидохме в центъра на Кубрат. На гърба на участъка тя ми посочи мазе с решетки: "Там е татко ти". Бяха го нарочили за фашист, защото имал симпатии към цар Борис. Бяха го били. Преди 9 септември пък го бяха нарочили за комунист. Нрави. Но това остави дълбока травма у мен", казва Лили.

Случката с баща й Иван много я променя и за в бъдеще тя често изпитва страх като по време на войната, когато баща й се налага да замине на фронта.

"Разчитам само на себе си. Не искам да се обвързвам, не обичам да обещавам, да се обяснявам. Когато изчерпя една връзка или ситуация, я прекратявам. Първа напускам! Научена съм от майка ми да не лъжа. Най-вече себе си. Не прощавам лъжата и на другите. Като взема решение, го следвам. Отговорността нося само аз", казва Лили Иванова.

Непокорния си нрав и това да не й пука какво говорят хората за нея певицата най-вероятно наследява от баща си. С първия си фиш като медицинска сестра тя си купува радио. С втория - телефон, един от първите частни номера в Кубрат. Изрядна в стила си, още тогава Лили провокира консервативните си съграждани със солиден маникюр и яркочервено карирано палто. Това не остава незабелязано от блюстителите на морала и бъдещата звезда на България е публично порицана по градската радиоточка. Сестра Иванова се принуждава да пребоядиса палтото черно.

И с днешна дата певицата живее по собствените си критерии. "От малка не харесвам хора, които каквато и работа да трябва да свършат, все я преживяват като тежка и непоносима. Ама ако ви е трудно, сменете я! Защо се мъчите? Аз винаги съм успявала да си създам настроение и в най-сложните житейски моменти, защото знам, че с песен е по-леко", казва Лили Иванова.