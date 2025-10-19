Лора Капустина влюбена в жена, обърнала резбата след развода си преди година

Любопитна тайна крие най-новата панелистка на Гала – Лора Капустина. Хубавата варненка е влюбена, но не в мъж, а в жена, научи ексклузивно „Уикенд”. Красавицата била полудяла по една от популярните родни инфлуенсърки, която от време на време са появява и на малкия екран. Лора била готова завинаги да се лиши от мъжка компания, само и само да е с новата си любима.

Капустина е обърнала резбата след развода си преди около година, твърдят източници на „Уикенд” от лесбийските среди. Известно е, че тя се раздели с мъжа си Иван Милев едва няколко месеца след романтичната си сватба с него в един от популярните родни курорти на Северното Черноморие. Двамата уж бяха много щастливи, но явно подписът в общината се е оказал пагубен за щастието им. Болката от раздялата трябва да е била непосилна, защото след развода Лора така и не се решава да започне отношения с друг мъж.

Затова пък се е влюбила в жена, твърдят запознати. Напоследък сред младите и модерни жени около 30-те е доста модерно да пробват връзки с представителки на собствения си пол. Повечето от тях просто експериментират, след което се връщат „в правия път”. Но с Лора не е било така. Тя искрено се влюбила в друга млада и доста популярна дама, чиято анонимност „Уикенд” ще запази. И тук обаче, както с бившия си мъж, панелистката на Гала ударила на камък. Отначало нещата вървели много гладко и щастливо, но когато отношенията започнали да се задълбочават и да стават сериозни, любимата на Капустина дала заден. За нея тези отношения били по-скоро забавление и разнообразие, отколкото любов. Освен това била повлияна от мнението на близките си – консервативни хора и крайни противници на еднополовите връзки.

Връзката всъщност не е прекратена окончателно, но е на приливи и отливи – двете дами ту се събирали, ту се разделяли и панелистката на Гала се чувствала емоционално изтощена от тази липса на елементарна сигурност в личния си живот. Това й се случва за втори път в рамките на малко повече от година – първият път всичко завършва с развод, а сега – с напълно разбито сърце.

За бившия си мъж Капустина е категорична, че ги е разделила „борбата за дистанционното”. Отчуждили се, когато заживели заедно, но се оказало, че харесват различни телевизионни програми. „В един момент си дадох сметка, че точно защото не сме се разбирали дълго време какво да гледаме, започнахме да гледаме отделно неща. Примерно бившият ми съпруг ще гледа нещо по телевизора, аз ще гледам нещо на лаптопа“, спомня си Капустина. Вместо вечер след работа младоженците да общуват, те гледат различни тв програми и не си говорят. Постепенно се отчуждават и разделят.

Лора вече беше панелистка при Гала, когато й се наложи да пътува за Добрич, където беше сключен бракът й, за да получи официален развод. Тя се мести в София с надежда да намери щастие, но и този път е с разбито сърце.