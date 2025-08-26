„Луда по тебе“ прехвърли океана, пускат я по купони в Чикаго

Фенове са снимали как на разходка с лодка по едноименната река на мегаполиса в щата Илинойс се пуска „Луда по тебе“ и това кара народа масово до припява. Явно има и българи. които извисяват глас над останалите, но има и английски говорещи, опитващи се нещо да тананикат, но пък с много кеф.

Коктейли

В Чикаго е силно популярна услуга за туристи и местни жители „Разходка с лодка“, на която има и бар с консумация на коктейли. Цената за възрастни е $49, като напитките всеки сам си заплаща. Пътешествието е през историческия център и ситито на града. Пускат се различни песни и мелодии, но тази на Камелия определено е сред най-шумно приетите и предизвиква най-много танци. Само не става ясно дали на американците им превеждат текста на „Луда по тебе“ или просто си ги радва купонджийската атмосфера на парчето.

Любимка

Този хит на Камелия отдавна е прехвърлил границата на родината ни и е станал класически, за околните страни, дори и за родната Сърбия на оригинала. Всеизвестна е любовта на Новак Джокович към парчето, а той запали и други сръбски тенисисти да тананикат по него. Широко обсъждано стана и как Джокович на демонстративен мач у нас с Григор Димитров бе направо тормозен, като роден диджей отказа да му пусне песента, но пък после в дискотеката Камелия му пя на живо и го възхити многократно повече.

Преди време тя пред „Телеграф“ заяви, че записва нови неща, с които да зарадва феновете.

Има и съвместни изяви с участие с Торино и Пашата. А „Луда по тебе“ дори бе направена от изкуствен интелект в хеви метъл вариант с характерни жици. Явно големият хит върви във всички жанрове, коментират феновете. А самата Камелия заяви пред „Телеграф“: „Хубавото на изкуствения интелект е, че не разделя музиката на чалга и друга, няма предразсъдъци. Това ме радва!“ .