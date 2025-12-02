Луна започва стачка пред президентството: Трябва да царуваме, не да гладуваме!

"Обявявам стачка пред президентството." Това каза Луна пред "България Днес". Попфолк ветеранката обаче засега не пожела да уточни дали стачката й ще е гладна, или ще изобрети нова форма на индивидуален протест.

"Няма да съм сама. Заедно с мен пред президентството ще бъдат и българските граждани. Аз искам свобода за тях. Пари за тях!", пали се "певицата на народа".

Изпълнителката на "Бягайте крачета при младите момчета" направи и вираж на 180 градуса, като обяви пред вестника, че отново ще се кандидатира за президент. Само десетина дни преди да запее на нов глас "Луна президент", тя съобщи първо пред "България Днес", че се отказва от гонката за поста държавен глава.

"Ние, българските граждани, трябва да царуваме, не да гладуваме!", категорична е певицата. Някои от "точките на Луна", заради които тя ще стачкува ефективно пред "Дондуков" 2, обаче междувременно я скараха с нейните дългогодишни ментори, съветници и съратници. Един от тях, бивш шеф на известна кабелна телевизия, каза за "България Днес", че категорично не е съгласен с нападките на гласовитката от Шумен срещу еврото, наричайки позицията й "неадекватна на реалиите", защото българският лев отдавна бил вързан към еврото. "

Явно Луна или си е намерила други ментори и изпълнява техните указания, или просто гледа да яхне вълната на популизма. Обадихме се и й казахме, че след тези й призиви ние сме дотук и спираме всякакви контакти с нея", категоричен е бившият ментор на русата амбиция.

Исканията на певицата не се свеждат само до казване "не на еврото". Луна ще стачкува с още искания на уста, които се надява да са в унисон с настроенията на голяма част от българските граждани. Тя отива и по-далеч, като огласява и едно радикално искане - оставка на "паразитното" по думите й правителство.

"Трябва да кажем "не" на крадливите бюджети. На хрантутниците в парламента. Да се махат, не ги искаме!", горещи се единствената до този момент "стачница" в попфолк гилдията.

За вестника чалга ветеранката обяви още, че "нейната кауза е България". "И аз няма да позволя да я превърнат в банкомат за нагли лапачи", убедена е Луна.