Люба Кулезич категорична: Не харесвам Албена Вулева. Няма как да е водеща в предаването ми! https://hotarena.net/laifstail/lyuba-kulezich-kategorichna-ne-haresvam-albena-vuleva-nyama-kak-da-e-vodeshta-v-predavaneto-mi HotArena.net

Водещата на миналото в архив предаване „Сигнално жълто" на Албена Вулева се завръща, пише „България Днес".

Но не като част от предаването на Люба Кулезич "Честно казано" в телевизия "Евроком", както нашепват отскоро слуховете в медийните среди, а пак като солова водеща - или поне на първо време.

Самата Люба Кулезич отрече категорично всяка възможност хлевоустата блондинка да се "вмъкне" или да бъде вмъкната в нейното предаване.

"Това е невъзможно да се случи! Не харесвам Албена Вулева!", отсече пред вестника известната публицистка и кинокритичка.

Но архивите помнят! Защото през март 2011 г. бившето "момиче на късмета" на Къци Вапцаров е поканено именно от... Люба Кулезич да стартира новото светско развлекателно предаване "Панаир на суетата" по TV 7, свалено от ефир в началото на 2012 г.

Родената в Санкт Петербург полурускиня странно търпеливо за нрава си изчака като администратор на хотел в Кипър "големия ден", в който ще се появи отново на екран. Запознати с кадровите механизми зад кадър в "Евроком" поясниха за "България Днес", че самостоятелно шоу/предаване в телевизията по принцип се излъчвало с външно продуциране и финансиране. Това се отнася най-вече до обществено-политическите предавания като на Люба Кулезич и Сашо Диков. Обикновено босовете на телевизията били склонни да отделят по половин или един час седмично и на подпредаване в рамките на големите и по времеви обхват предавания, но пак срещу заплащане по свои тарифи.

Предполага се, че Вулева ще цъфне в ефира на "Евроком" с шоуто й "Психодиспансер", което започна да води през есента на 2013 г. Нейните нападки срещу видни фигури от арт истъблишмънта на България и етнически групи докараха много бързо сериозни главоболия на нейните шефове от страна на СЕМ - най-вече във вид на солени глоби. В един момент на тях им писнало да им бъркат в джоба и се стигнало до "развод" с устата водеща.

Поече от съмнително е обаче, че завърналата се Албена Вулева ще бъде вече "мила, кротка и добра", най-малкото защото скандалите вдигат рейтинга, а те не са никак малко в кариерата на "скандално жълтата" телевизионерка.

Глоби и съдебни дела

Още през далечната 2003 г. Вулева заведе дело в Районния съд в Балчик срещу Слави Трифонов за нанесени според нея лека телесна повреда и публична обида, твърдейки, че умишлено е излял халба бира в лицето й. Съдът оправда подсъдимия поради показания на свидетели, че Трифонов се е спънал и заливането е случайно.

Година преди това предаването на Вулева е осъдено от композитора Стефан Диомов заради "неприкрити, тенденциозни и злоумишлени нападки, съдържащи неверни, позорящи обстоятелства и приписващи на Диомов престъпления и прояви на корупция", и няколко месеца по-късно предаването е свалено от ефир, а водещата - освободена от телевизия СКАТ.

През 2015 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) глоби Вулева с 500 лв. за разпалване на омраза срещу бежанци и роми. Делото пред КЗД бе образувано по сигнал на правозащитната организация Български хелзинкски комитет във връзка с два броя от авторското предаване на Вулева "Психодиспансер", излъчени през октомври и ноември 2013 г. по телевизия "Евроком".

В предаванията си Албена Вулева прави репортажи от района на джамията Баня Башъ в центъра на София, а в коментар зад кадър обсъжда чужденците, които заснема. Нарича ги "надупени иноверци" /визирайки позата за молитва на мюсюлманите/, "нашественици", "алахолюбиви пришълци", "разярени чернокожи иноверци", "напористи, арогантни, изискващи и нахални", "пропълзяващи в страната ни мохамедани ислямисти" и "неука, черна, неблагодарна маса организми".