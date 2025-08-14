Любимата на депутат от ГЕРБ се фука с очила за 1000 лв. (СНИМКИ)

Cлед като депутатите излязоха в лятна ваканция от 1 август, бившият здравен министър и настоящ народен представител от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов не губи време. Още в първите дни след обявената почивка той стегна куфарите и заедно със семейството си замина в чужбина. Лятото със своите топли слънчеви лъчи, безгрижна атмосфера и далеч от политическата динамика в София се оказа перфектният момент за заслужена ваканция.

Компания в това пътуване му правят съпругата му Илияна и синът им Сами. За тяхното присъствие и настроението по време на почивката стана ясно от публикациите на Илияна в социалните мрежи, където тя споделя моменти от личния си живот. На фотосите ясно се вижда близостта между двамата - кадри, на които те са прегърнати, усмивките им сияят, а погледите им излъчват топлота и удовлетворение, пише "Ретро".

Илияна, която от години е известна сред приятелите си като истинска модна икона, за пореден път привлече вниманието с перфектния си стил. Тя е голям почитател на аксесоарите, особено на слънчевите очила, като притежава внушителна колекция от модели в различни форми, цветове и размери. Този път изненадата беше особено дръзка - тя се появи с електриковозелени, огромни очила тип маска, дело на френската луксозна марка „Живанши“.

Аксесоарът покрива почти половината й лице и е част от лимитирана серия, чиято цена достига до около 900 лева. Макар дизайнът да е нетипичен, моделът е бил изключително търсен и вече е почти невъзможно да се намери при официалните представители на марката.

Проф. Ангелов, който е зам.председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, също беше заложил на маркови детайли в облеклото си - той бе с черна шапка на „Лакост“, оценена на около 120 марка лева.

Кадри от социалните мрежи показват, че пътуването на семейство Ангелови не е посветено само на романтични моменти. Илияна и Костадин отделят голямо внимание и на сина си Сами малчуганът се учи да кара скейтборд, а освен това посещава кулинарни курсове, където се учи да приготвя традиционна италианска пица.

Илияна Динекова има впечатляваща биография извън светлината на прожекторите. Тя е бивша състезателка по художествена гимнастика и е постигнала редица шампионски успехи под ръководството на легендарната Нешка Робева. Именно Робева по-късно я кани да стане част от нейния ансамбъл, където Илияна продължава да развива своите умения и артистичност. След края на активната си спортна кариера тя се насочва към треньорската професия.

Интересен факт е, че Илияна има сестра близначка Йоана, която също е била част от трупата на Нешка Робева и има сходна спортна биография. Двете са изключително близки и често могат да бъдат видени заедно на публични събития или в социалните мрежи.