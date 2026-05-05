Любимият художник на Лили Иванова стана депутат

Васил Горанов влезе в парламента от политическата коалиция на Румен Радев от 24-ти изборен район в София. Любопитното е, че миналата година тогавашният президент лично откри последната му изложба – „Крепости на вярата“.

Васил Горанов е роден на 12 август 1972 г. във Велинград, а висшето си образование по живопис завършва във Великотърновския университет в класа на проф. Николай Русчуклиев. Именно в старата столица се заражда интересът му към историческата и военната тематика, която по-късно се превръща в отличителна черта на творчеството му. Много от картините му илюстрират уроците в учебниците по история.

През 2016 г. той прави изложбата „Заветите на историята“, вдъхновен от Лили Иванова. Оттогава Горанов става любим художник на примата, а тя често поздравява почитателите си за най-българските празници в социалните мрежи именно с негови творби.

През 2021 г. Горанов ѝ подарява портрет, нарисуван специално за рождения ѝ ден, който певицата избира да краси обложката на един от албумите ѝ.

Негови картини са включени и в последния ѝ клип към песента „България“, пуснат по повод 3 март.

„Нямам думи да изкажа възхищението си от скромността на този гений. Много харесвам изкуството му, ходя на изложбите му, имам и две негови картини“, споделя пред „Телеграф“ Лили Иванова.

Тя разкрива, че режисьорът на видеото първоначално е имал друга идея, но тя не се е осъществила, а през цялото време певицата си е представяла именно картините на Горанов.

„Изпратих му песента и след ден ми отговори: „Вълшебна е, през цялото време настръхвах, докато я слушах. С удоволствие ви предоставям да си изберете от моите картини.“ Бях на седмото небе. Изпрати ни файловете с по-високо качество и се получи страхотен клип“, добавя изпълнителката.