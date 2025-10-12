Любовният живот на Бачорски е като латино сериал

Любовният живот на Даниел Бачорски е като латино сериал. В него има и радости, и болка, и предателства, както и неочаквани обрати. Макар към днешна дата колоритният бизнесмен да се радва на спокойствие и хармония, сътресенията, които е имал в личен план, продължават да вълнуват. Бачорски, който има почистваща фирма с тримата си братя, а зрителите на Би Ти Ви го гледат в предаването „Трейтърс“, е изживял ужаса дългогодишната му приятелка да признае, че е забременяла от друг. След време, Даниел попаднал в сходна ситуация, но трудното решение било негово. Той очаквал дъщеря от първата си жена Емилия, когато срещнал настоящата си голяма любов Атанасия.

Даниел познал любовта още като ученик. С въпросното момиче имали връзка в продължение на 12 години, впоследствие заживели заедно и семействата им се познавали. Бачорски обожавал приятелката си, искал да се ожени за нея и да имат деца. „С нея станах мъж“, споделял е бизнесменът в онлайн поредицата „Бачорски и Златната ябълка“, която направи преди време със семейството си. Докато той кроял планове за съвместно бъдеще, половинката му имала отношения с друг мъж и забременяла от него. Един ден с насълзени очи тя споделила за това с Даниел. „Това беше най-тежкият момент в живота ми. Изтръпнах целия. Имах чувството, че съм получил десетина инфаркта наведнъж“, разказвал е той. Приятелката му плачела, докато той се опитвал да излезе от ступора, в който изпаднал. Толкова зле се чувствал, че в един момент му се приискало да скочи от терасата. След като помълчали известно време, казал на приятелката си, че ако изневярата й е била грешка и иска да направи аборт, ще я подкрепи. Тогава щели да продължат връзката си, като бизнесменът обещал никога да не се споменава за случилото се. Казал й да си помисли и дали иска да запази детето и да е с другия мъж. Тя обаче трябвало да вземе решението.

28-годишният тогава Даниел Бачорски вече не бил сигурен дори в чувствата на приятелката си, така че решил да я изчака. Минал цял месец, в който тя се чудела какво да предприеме. През този месец, двамата продължавали да живеят заедно. Дори спали в едно легло. „Да, правил съм секс с нея, докато тя е бременна от друг мъж“, откровен е бизнесмена.

Тъй като тя се бавила с решение, един ден Даниел й казал, че повече не могат да продължават така. Тъй като родителите й, а и бащата на детето не знаели за положението й, бизнесменът предложил подкрепа. Даниел решил да постъпи като приятел, за да не й е толкова тежко. И като такъв изявил желание да я придружи първо за разговор с родителите й, а после и с другия мъж. „Никога не съм си мислел, че в такава ситуация, мога да реагирам по толкова висок начин. Тогава може би си пролича любовта ми и всичко, което имах към тази жена“, споделял е Бачорски. В крайна сметка той се разделил с първата си любов. Към днешна дата двамата не поддържат контакт. Бизнесменът обаче знаел, че тя живее с бащата на детето си, щастливи са и се обичат.

„Една година ходех като бито куче из улиците. Няма да забравя. Обличах се сутрин, качвах се в колата, стъпвах на „Цариградско шосе“ и започвах да рева, със сълзи като магаре. Спирам на светофара на „Орлов мост“, до мен е автобус 604 – хората ме гледат, а аз рева, и рева, и рева... Казват, че всяка една раздяла е една малка смърт. Тогава мислех, че умирах буквално всеки божи ден“, казвал е Бачорски.

След като изминала година, той започнал да приема настойчивите предложения на приятели да излизат. Една вечер в обща компания се запознал с Емилия, която по-късно го дарила с дъщеря. От началото на връзката им двамата се разбирали. Само че Даниел е признавал, че никога е имал „ония чувства, истинските“ към Емилия. Може би, предполагал е той, тези емоции не се появили, заради предишната ситуация, в която бил. Повлиян от нея, той решил, че голямата любов, която идва с пеперуди в стомаха, не съществува и й предложил да създадат семейство. „Това беше разумно, рационално решение“, признавал е Бачорски, който тогава вече искал да има деца. След месец Емилия била бременна. Още няколко месеца по-късно, когато тя вече била в напреднала бременност, Бачорски срещнал настоящата си жена Атанасия. Не искал да нарани Емилия, бил й благодарен и я уважавал. „Но само аз си знам как се чувствам, когато съм с Атанасия. Само аз знам каква приказка имахме по времето на цялото това влюбване и каква приказка продължаваме да имаме“, споделял е собственика на едноименната почистваща фирма.

Атанасия също била във връзка, когато срещнала новата любов. Избрала да послуша сърцето си, а именно да бъде с Даниел Бачорски. Тя и бизнесменът не се забавили с обявяването на връзката си и заживели заедно. Емилия, първата жена на Бачорски, не страдала особено от новата ситуация. Тя даже говори с топли чувства за бащата на дъщеря си Емели в онлайн поредицата, посветена на семейството и бизнеса му. Емилия разказа, че с Даниел не ги свързвала силна любов и не били един за друг. Той обаче бил много отговорен към дъщеря им, а и към самата Емилия. Даниел подарил на първата си жена кола и жилище, като ги записал на нейно име. Искал тя спокойно да отглежда дъщеря им. Освен това, бизнесменът я издържал, докато Емели била малка. Днес Емилия работи. Занимава се с дигитален маркетинг, но преди да стартира собствена агенция, Даниел покривал всичките й разходи. Двамата са в приятелски отношения и често се чуват.

През 2021 г. се роди малкият син на Даниел и Атанасия, която е медицински козметик и гримьор. Кръстиха го Даниел-младши. През юли миналата година бизнесменът и любимата му сключиха брак, като сватбата беше малко по-късно на езерото Комо. През януари тази година Даниел стана баща за трети път. Атанасия го дари с втори син, който кръстиха Боян. Съпрузите имат и син Даниел-младши, който се роди през 2021 г. Съпрузите са и сред известните ни инфлуенсъри. Даниел Бачорски има над 600 000 последователи в социалните мрежи, а жена му – над 180 000.

Има тайна извънбрачна сестра. Тя не знае

Даниел Бачорски има тайна извънбрачна сестра. Тя обаче не знае за съществуването му, нито за това на братята и сестра им. Баща им Йордан споделил със синовете си, защото светът е малък и е хубаво да знаят, че имат кръвна връзка и с друго момиче. До появата й пък се стигнало, след като Йордан Бачорски се споразумял с майка й.

Тя била бивша негова изгора. Много искала да стане майка, но все още нямала дете. Тъй като знаела, че Йордан Бачорски има вече 4 деца – три момчета и едно момиче, един ден го помолила за услуга. Жената поискала от стария си познат да й помогне да стане майка. Той откликнал и в крайна сметка се сдобил с още една дъщеря. Майка й обаче не искала детето й да знае кой е татко й, така че той спазил това изискване. Днес младата жена не знае, че има роднинска връзка с фамилия Бачорски. Те обаче са наясно коя е тя.

Половината му детство преминало в беднотия

Половината детство на Даниел Бачорски, а и на братята му Антон и Атанас и сестра им Розалия, преминало в беднотия. Причината е, че в този период те били отглеждани единствено от майка си Олга. През 1994 г. тя натоварила четирите си деца на едно жълто „Фиатче“ и избягали от баща им. Крили се от него в продължение на 2 години. Тогава Олга и Йордан Бачорски били стигнали до етап в отношенията си, в който бягството й се струвало необходимо.

Олга и четирите й деца живели във Ветрен, после в Троян, където тя била управител на ресторант. Децата много й помагали. Стараели се да съчетават ученето с работата в ресторанта. Розалия е работела и в магазин. Въпреки задружните им усилия, парите все не стигали. Даниел си е припомнял как един ден се прибрал от училище и попитал майка си какво има за хапване. Тя му отвърнала – компот от пъпеш. Никак не бил вкусен. В този период Олга съумявала да изхрани децата си. Имали храна на трапезата, но били твърде бедни.

След време Олга и децата й се върнали в София. Йордан Бачорски срещнал втората си жена, която има син Георги от предишния си брак. Той е много близък с Даниел, Антон и Атанас. Всъщност, всички са много сплотени. Даже бившата и настоящата жена на Йордан Бачорски се разбират.

Розалия пък е любимката в семейството. А и е доста интелигентна, знае няколко езика – наред с българския, владее над средното ниво руски, шведски, английски, италиански, испански, гръцки, португалски и албански. Научила ги, защото е живяла в различни държави, където е успявала да си намери работа.