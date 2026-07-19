Людмила Живкова знаела кога и как ще умре

На 21 юли се навършват 45 години от неочакваната смърт на Людмила Живкова и 1 година от също толкова неочаквания край на нейния син Тодор Славков. Дъщерята на най-дълго управлявалия България Тодор Живков е открита мъртва във вана в правителствената резиденция в Бояна през 1981 г., шест дни преди да навърши 39 години. Синът й Тодор се самоубива в къща за гости в село Асен, община Павел баня, миналата година, когато е на 54 години.

Както „Уикенд” писа, внукът на Живков избира сам да сложи край на живота си с наследеното от баща му Иван Славков оръжие заради нелечим мозъчен тумор. Много по-неясни и загадъчни остават 45 години по-късно обстоятелствата около смъртта на майка му Людмила Живкова. В официалното „Заключение на медицинската комисия във връзка със смъртта на другарката Людмила Тодорова Живкова”, е записано: „В последно време в резултат на голямо пренапрежение здравословното състояние на другарката Людмила Живкова се влоши. Предприетите мерки за възстановяване на здравето й доведоха до бързо подобряване. На 20 юли 1981 г. обаче състоянието й отново рязко се влоши в резултат на внезапно настъпил мозъчен кръвоизлив и последвали тежки необратими разстройства на дишането и кръвообращението. Смъртта настъпи в 2 часа на 21 юли 1981 г.”.

Почти никой не вярва на това съобщение. Веднага тръгват слухове и много бързо се оформят 3 версии за смъртта на Живкова - естествена смърт, самоубийство и убийство от агенти на Москва. Тази за естествена смърт се подкрепя от патолога на Правителствена болница, който е и човекът, направил аутопсията – професор д-р Сивчо Сивчев. Той казва в единственото си интервю през 2003 г., че дъщерята на Тодор Живков се е удавила в следствие на мозъчен инсулт. През 2010 г. обаче патоанатомът д-р Захари Тошков казва, че никаква аутопсия не е правена на Людмила Живкова. В спомените си телохранителят Димитър Мурджев пише, че тя се самоубива с хапчета.

Най-сензационната версия за неочаквания край на Червената принцеса, както е наричана Людмила Живкова, гласи, че тя е знаела кога ще умре. Научила за края на живота си, когато е на посещение в Индия. Тамошен гуру й дава да прочете древна книга. От нея Людмила Живкова разбира деня и часа на смъртта си, както и това, че след три прераждания ще спаси България и света. Ще се прероди като красива руса жена, която с помощта на сабя в ръката ще открие космическите тайни, скрити в Странджа и ще изкорени злото. Това твърди родопският писател Христо Красин от Ардино в 7-та си книга „Вълчан войвода и златото на Рим”. Години наред Красин прави собствено проучване за дъщерята на Тодор Живков. Категоричен е, че Людмила е станала жертва на комунистическото иманярство от най-високо ниво в ЦК на БКП, както и на усилията на чужди държави да обсебят митичното богатство в Странджа.

В Индия Людмила става последовател на Агни йога – космическият огън, който изчиства Земята от злото. Смята се, че освен книгите на семейство Рьорих към него я тласкат и срещите й със Сай Баба – гуруто-чудодеец, който можел да изчезва и се появява когато и където поиска. Именно той й обяснява, че в България, в Странджа планина се намира космическият огън, който ще промени света. Гуруто й разкрива, че след три прераждания тя ще овладее този огън и с това ще започне раждането на обновената Земя. А който владее огъня в Странджа, ще владее и света. Дъщерята на Живков е знаела, че не става въпрос за материална власт, а за духовна, която все още е далеч от разбиранията на нейното време и още по-малко на хората, които я обграждат.

Съветското разузнаване нарочно е подхвърлило на Людмила Живкова фалшива карта за древна гробница на Бастет в Странджа, твърди още Красин. Известно е, че Людмила отива специално при Ванга, за да я попита дали да се копае на указаното в картата място. Ванга категорично забранява и предупреждава, че смърт грози всеки, който се опитва да се добере до т.нар. гробница. Но дъщерята на Живков дава благословията си и проучвания в района на Мишкова нива в Странджа започват.

Три месеца по-късно тя умира. Тежка е съдбата на всички участници в експедицията. Но въпреки това Христо Красин изтъква други причини за ненавременната й смърт. „Людмила се опитвала да овладее контрабандните канали за антики, организирани от баш иманярите на държавата и да ги одържави. Имала е и намерение да не допусне чужди страни и разузнавания да обсебят „нещото” в Странджа, макар и да е знаела, че това е невъзможно. Тя го е знаела, но другите сили не са го знаели и всячески са търсели достъп до планината. Така тя е засегнала много интереси, включително и на главните иманяри от Политбюро и ЦК на Българската компартия”, подчертава родопският писател. Той пише, че Людмила Живкова е удавена във ваната.

Ванга категорична: Невинна я убиха!

Петричката пророчица Ванга е много близка с Людмила Живкова. Пред Любомир Левчев Ванга казва, че не предвидила края на Живковата дъщеря, защото „нямаше писана смърт”. Но на друго място петричката пророчица прави друго признание с много по-голяма сила и далеч по-конкретно. В книгата на близкия до Ванга Петър Баков „На колене пред Ванга” са цитирани думи на Ванга за Людмила Живкова: „Невинна я убиха, горката. Невинна я убиха. Еееех, рано, рано”. Феноменът от Петрич изрича това пред свой съсед в присъствието на Петър Баков. Съседът Крум подскача от изненада и не иска да повярва, но Ванга не се разпростира с повече приказки: „Всичко знам, но никога нема да го кажам. Не искам разправии. Людмила не заслужаваше такава жестокост. Не. Ама, на, съдба”. Пророчицата обяснява единствено защо не е изпратила дъщерята на Живков в последния й земен път: „Не отидох на погребението й, за да не ме питат всички какво и как е станало”.

Преди да изрече тези съдбоносни за изследователите на Людмила Живкова думи, Ванга разказва как Татовата щерка се грижела за нея. „Най-много я уважавам, защото, колкото пъти да съм й гостувала в София или Бояна, Людмила ми е готвила. Людмила ми е сервирала. Людмила ми е отсервирала. И всичко, и всичко, лично Людмила. Никой друг. Докато съм там, само тя ме обслужва”, споделя Ванга пред съседа си Крум. Тя загатва и за необикновените ясновидски способности на Людмила: „Всека година Людмила ме кани и аз й гостувам по един месец в София. Къде точно, не е твоя работа. Това, че тя си има некакви връзки свисше, не го разбираш и нема да ти го кажа. Нее, не е само с йогите. Много по-големо е. Тя е по-умна от всички вас. По-умна е”, казва Ванга.