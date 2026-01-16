Мадлен Алгафари: Днес и двата пола вече имат репродуктивни проблеми, не само жените

Съвременните души в XXI век страдат от тревожност и криза на смисъла, казва за „България Днес“ психоложката Мадлен Алгафари в отговор на въпроса какво измъчва българите след края на първата четвърт на века.

По думите на терапевтката, която има над 30-годишна практика, тези проблеми се наблюдават както при млади, така и при възрастни хора, при мъже и жени – макар и по различни поводи.

„При по-възрастните тревожността често е свързана със заболявания, а при по-младите – с работата и професионалната реализация. Но като цяло, в целия свят хората страдат най-вече от тези два симптома – тревожност и криза на смисъла – заради стила на живот, постоянния стрес и войните“, уточнява психотерапевтката.

Тя подчертава, че няма съществена разлика в симптомите между мъжете и жените.

„Най-голямата болка винаги е личната болка. Днес вече са размити старите критерии, според които мъжете намираха смисъл чрез реализацията си във външния свят, а жените – чрез семейството и майчинството. В наши дни и двата пола са в търсене на кариера, професионална реализация и финансова стабилност. Освен това репродуктивните проблеми вече засягат и мъжете, не само жените“, обяснява Алгафари.

Според съпругата на Нидал Алгафари изравняването между половете не се отнася само до репродуктивните трудности, но и до сърдечносъдовите заболявания.

„Ако преди болките в сърцето се възприемаха като типично мъжки симптом, днес броят на жените със сърдечни проблеми рязко нараства. Причината е, че независимо от промените в ценностите и стила на живот, природната ни същност продължава да действа. Когато една жена се опитва прекомерно да се реализира в силно мъжка среда, често се появява тревожност. Между двата пола съществуват дълбинни различия, които продължават да работят вътре в нас, независимо от цивилизационните намеси. Емоционално ние все още много приличаме на нашите прабаби“, смята психоложката.

Мадлен Алгафари е убедена, че жените са по-вещи във вътрешния, ирационален свят, докато мъжете – във външния, рационален и триизмерен.

„Ако на жената ѝ липсва усещането за вътрешно спокойствие и хармония, започва да не ѝ върви и във външния свят. Ако на мъжа му липсва чувството за постижения и реализация отвън, вътрешният му свят също се разпада“, категорична е тя.